Petro agitó el paro por avalúo catastral con advertencia a alcaldes: “Salen de inmediato de su cargo por orden mía”

Un mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro desató un fuerte choque con el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, en medio del paro que se registra en esa región del país por el aumento del valor del avalúo catastral.

En la publicación, el jefe de Estado habló de ordenar sacar alcaldes de la región, advertencia que generó la controversia: “Alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía”.

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Y agregó en el mensaje que publicó este lunes, 13 de abril: “El gobernador de Santander queda advertido: su función no es engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación; reúna a los alcaldes que coordina y se pone a trabajar con ellos en los acuerdos de tasa predial en los concejos municipales de Santander. La paz es un derecho y punto. No sacar los ojos a nadie, no los pondré presos, pero los alcaldes como servidores públicos me responden”.

“Así que hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y se levanten las barricadas en Santander y demás puntos donde ocurra. Jamás he golpeado a una persona por sus protestas. Pero esta pelea no es justa; cada vez que le dicen a un campesino que debe ser el Gobierno nacional, es el alcalde y el concejo el que baja la tasa; dejen de engañarse”, recalcó Petro.

Posteriormente, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, le respondió al jefe de Estado por medio de su cuenta personal de X: “Advertido de qué, señor presidente (¿tengo que aumentar mi seguridad?), sea claro. Para empezar, yo no organizo paros, no estoy de acuerdo con las vías de hecho. Le voy a explicar de forma sencilla cuál es el problema:

1. La resolución 2057 es la madre del aumento de los avalúos catastrales; por ejemplo, el valor de una parcela de un campesino pasa de valer 200 millones a 2.600 millones de pesos.

2. Esto tiene múltiples efectos: las resoluciones regionales expedidas por el IGAC complementan este despropósito.

b. El campesino se convierte en rico de papel, llegando hasta a pagar impuesto al patrimonio, sin tener con qué pagarlo.

3. Si el campesino quiere vender su parcela, tiene que pagar los gastos notariales con el nuevo avalúo catastral, lo cual es igual o más complejo para él.

4. Finalmente, los alcaldes tasan el predial con base en el avalúo catastral.

Hasta el punto tres, presidente, la solución es suya, solo suya; por un lado, puede suspender los efectos de la 2057 y ordenar a los IGAC regionales que se sienten con los alcaldes a estructurar las nuevas resoluciones. Nadie más lo puede hacer”.

Y agregó el dirigente departamental: “El otro punto es el predial, en el que los alcaldes sí pueden establecer acuerdos municipales. Presidente, no necesita pedirme que reúna a los alcaldes; lo hago permanentemente. Lo invito a que no amenace a los alcaldes; esto es una democracia. Lo esperamos acá en la mesa nacional de diálogo; podrá verificar que no son ricos los que están protestando. Nada reemplaza la percepción directa”.

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Por último, el Gobierno nacional manifestó que el aumento del avalúo catastral sigue en firme, explicando que obedece al cumplimiento de lo que expresa el acuerdo de paz.