Gustavo Bolívar confesó en vivo el error que cometieron en la campaña y la directriz que dio Iván Cepeda: “Eso fue dar ventaja”

Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro y al candidato Iván Cepeda, habló de lo que han sido estas elecciones y se refirió a un error que cree que cometieron en la campaña del militante del Pacto Histórico.

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El exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), en diálogo con Blu Radio, aseguró que hubo un “exceso de optimismo” y no creyeron que se fuera a dar una segunda vuelta, por lo que no planearon esto.

“Estamos ya retomando con nueva imagen, con nuevo eslogan y más presencia en las redes sociales, que fue donde perdimos mucho terreno”, comentó.

En este último aspecto, Bolívar afirmó que estaban “avasallados” por Abelardo de la Espriella, pero lograron emparejar este tema mucho más porque, según dijo, han crecido en diferentes métricas.

Exsenador Gustavo Bolívar. Foto: Paula López

En ese sentido, explicó que las redes sociales cada vez tienen mucha más importancia en las elecciones y ellos, en un principio, no hicieron mayor cosa en este aspecto, en comparación con los otros candidatos.

“Teníamos inversiones al día de $10 millones, a veces menos o muchos días sin nada, mientras que en la otra campaña pasaban de $200 millones al día”, manifestó.

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Esto surgió, según dijo, debido a que Cepeda les dio la directriz de que se tenía que hacer una campaña austera. No obstante, confirmó que esta decisión cambió y tienen mucha más libertad para gastar dinero en la segunda vuelta.

“Obviamente que eso fue dar ventaja, pero ya estamos convencidos de que no se puede hacer una campaña con tanta austeridad, sino que llegar por lo menos al límite de los topes y no tener problemas en el futuro por sobrepasar esto”, declaró.

Iván Cepeda, candidato a la Presidencia. Foto: Aymer Andrés Álvarez

A lo largo de la carrera por la Casa de Nariño, el candidato del petrismo ha recalcado la necesidad de hacer una campaña gastando poco dinero, aunque tal parece que eso está cambiando poco a poco.