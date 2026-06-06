El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, envió un mensaje enfático al excongresista Gustavo Bolívar, luego de una publicación en redes sociales donde aparece la imagen de unos militares.

“No utilice a las Fuerzas Militares para controversias políticas”: General Hugo Alejandro López a Gustavo Bolívar

“Señor Bolívar, le pido que no utilice la imagen, el sacrificio o el nombre de nuestros soldados para respaldar causas, intereses o fines políticos”, manifestó en su respuesta el comandante de las Fuerzas Militares.

La publicación, que fue borrada de las redes sociales, muestra dos fotos de miembros de las fuerza pública, y hace una comparación de lo que serían los gobiernos de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

En la primera aparecen unos uniformados en una especie de salón sentados en unos escritorios. A esta la destaca con el texto: “Con Cepeda”. Debajo de ella aparecen otros uniformados en sillas de ruedas y amputados, a la cual nombra “Con Abelardo”. La publicación la acompañó con el hashtag: #MeLaJuegoPorLaVida.

“Nuestros hombres y mujeres cumplen su deber con honor y apego absoluto a la Constitución y la ley, sin distinción alguna de ideologías o posiciones políticas”, indicó el comandante de las Fuerzas Militares.

Finalmente, le indicó que “los soldados que aparecen en esa imagen son militares que resultaron heridos en cumplimiento de su misión constitucional. Por respeto a su servicio, a sus familias y al sacrificio que representan, le solicito no utilice a las Fuerzas Militares para controversias políticas”.