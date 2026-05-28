En medio de la polémica que hay por los eventos que se están llevando a cabo a pocos días de las elecciones, Gustavo Bolívar reveló la indicación que Iván Cepeda les dio en las últimas horas.

A través de su cuenta de X, el exsenador escribió: "La instrucción que hemos recibido del candidato es que no podemos hacer manifestaciones públicas esta semana“.

“A quienes estamos organizando reuniones esta semana, como el de ayer en Sincelejo, el hoy en Coco Biche en Montería y el del viernes en La Playa en Girardot, se nos ha instruido estrictamente para que sean reuniones privadas preparatorias de las elecciones del domingo“, agregó.

En su mensaje, el también exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) recordó que la ley no establece un número fijo de personas para estos eventos, sino que solo enfatiza en que los mismos sean privados.

“¿Que culpa que sean multitudes las que quieran participar del cuidado del voto y la movilización del día D?“, concluyó.