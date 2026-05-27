“Lo mejor que me ha pasado después de mi mujer y mis cuatro hijos, es esta campaña”, Abelardo de la Espriella

Quedan pocos días para que en Colombia se lleven a cabo las elecciones presidenciales y, entre los candidatos que están punteando en las encuestas, Abelardo de la Espriella.

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Precisamente, este miércoles, 27 de mayo, De la Espriella habló en exclusiva para SEMANA, en donde dijo que se ha disfrutado, desde el comienzo, toda la campaña que ha desarrollado para intentar llegar a la Casa de Nariño.

“Lo mejor que me ha pasado después de mi mujer y mis cuatro hijos, es esta campaña. Y de la política siempre he escuchado que saca lo peor de la gente y de mí ha sacado lo mejor. Esta es la versión que más me gusta de mí”, aseguró en SEMANA el candidato presidencial.