Abelardo De La Espriella lidera reunión de empalme territorial desde Yopal, Casanare

Una nueva jornada de empalme territorial se desarrolla este sábado, 11 de julio, en la ciudad de Yopal, capital de Casanare, donde el presidente electo, Abelardo De La Espriella, lidera el encuentro con el gobernador César Augusto Ortiz y los alcaldes de los municipios del departamento.

Abelardo De La Espriella comienza empalmes territoriales; Cúcuta es la primera parada

“Desde Yopal, hoy en el empalme territorial, escuchando al gobernador y a los alcaldes de Casanare, porque Colombia avanza desde sus regiones”, escribió en la mañana de este sábado el mandatario electo en su cuenta de X.

La jornada se realiza un día después del prime consejo de trabajo con los ministros designados, la cual se realizó este viernes en horas de la tarde, donde se definió la hoja de ruta del gobierno entrante.

En ese encuentro, adelantado en la ciudad de Barranquilla, el gabinete entrante ratificó su compromiso con un Estado eficiente, transparente, cercano a las regiones y enfocado en resultados para todos los colombianos.

Esta semana iniciaron los empalmes territoriales, para conocer la situación de los municipios, ciudades y departamentos del país. La primera reunión se llevó a cabo en Cúcuta, Norte de Santander, donde participaron los ministros designados y la futura primera dama Ana Lucía Pineda.

“Hoy ponemos en marcha los empalmes territoriales de la Patria Milagro. Desde Cúcuta comienza mi recorrido por los departamentos de Colombia para conocer de primera mano la realidad de nuestras regiones, escuchar a sus comunidades y tomar las decisiones que exige cada territorio“, expresó el presidente electo el pasado 8 de julio.