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Partido de La U se declarará de gobierno y respaldará a Abelardo De La Espriella

El partido debatirá su posición frente al nuevo Gobierno en un encuentro convocado para la próxima semana.

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Redacción Confidenciales
11 de julio de 2026 a las 1:12 a. m.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia.
Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia. Foto: Redes sociales.

La U será el tercer partido que se declarará de gobierno a favor de Abelardo De La Espriella. SEMANA confirmó que el miércoles 15 de julio, a las 12:00 del mediodía, en el Club de Banqueros en Bogotá, fueron citadas las bancadas de Senado y Cámara para oficializar la decisión. Habrá debate interno, pero todo apunta a que, tras la definición de los compromisarios, se determine el anuncio.

Claudia Sheinbaum y Abelardo de la Espriella
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, felicita a Abelardo De La Espriella y lo reconoce como mandatario electo

Si La U se declara de gobierno, hay opciones para que Alfredo Deluque asuma la presidencia del Senado a partir del próximo 20 de julio. El Centro Democrático y Cambio Radical fueron los primeros partidos en declararse de gobierno.