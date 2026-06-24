Empieza la puja por la presidencia del Senado: este es el sonajero de los opcionados

La elección de Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia y la derrota de Iván Cepeda, cambiaron por completo el panorama del Congreso de la República.

El Pacto Histórico tenía en sus cuentas que Cepeda fuera el presidente electo y de esa manera tener las presidencias de Senado y Cámara en el primer año por haber sido la colectividad con el mayor número de votos.

Sin embargo, eso no ocurrió y automáticamente el ajedrez político en el Legislativo se moverá de otra manera.

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Con el triunfo de Abelardo De La Espriella está claro que el petrismo sí tendrá las presidencias de las dos corporaciones en algún momento, pero no en el primer año.

Desde el próximo 2 de julio empezarán las reuniones en las que los compromisarios de los partidos revisarán el panorama de los próximos cuatro años y se determinará la distribución de las mesas directivas de las plenarias y de las comisiones.

Antes del 20 de julio todos estos compromisos políticos estarán pactados y se respetarán los acuerdos para que los partidos presenten sus postulados y los demás hagan la elección.

Plenaria del Senado. Foto: COLPRENSA

Por esa razón, el sonajero ya empezó a moverse y se asegura en los pasillos del Capitolio Nacional que Cambio Radical, partido que apoyó férreamente a Abelardo De La Espriella, podría asumir la presidencia en ese primer año. No obstante, no se ha revelado ningún nombre del senador que ocuparía dicha dignidad.

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Por los lados del Centro Democrático toma fuerza el nombre de Andrés Forero, senador electo que terminará su periodo en la Cámara de Representantes.

El uribismo ya anunció que será partido de gobierno, lo que traduce que respaldará el mandato del presidente electo Abelardo De La Espriella.

En el caso del Partido de la U, el senador que está en el sonajero es Alfredo Deluque, congresista que también respaldó la aspiración presidencial de De La Espriella y se apartó del grupo petrista de su colectividad.

Por los lados de Salvación Nacional está Enrique Gómez. Esta colectividad, que tendrá cuatro senadores, fue uno de los movimientos que estuvo desde el principio respaldando al presidente electo. No obstante, el inconveniente es que Gómez es senador recién electo y la tradición política indica que esa dignidad no la ocupa alguien nuevo.

También en el Partido Liberal se asegura que Lidio García, actual presidente del Congreso, podría ser el postulado nuevamente para ocupar esa dignidad durante el primer año de este nuevo Congreso.

Por ahora, nada está confirmado y en los próximos días se empezarán a definir los acuerdos políticos.