Abelardo De La Espriella oficializa a David Tamayo como director de la UNGRD

Abelardo De La Espriella firmó el decreto que oficializa el nombramiento de David Tamayo como director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y deberá ponerse al frente de la crisis causada por el terremoto de magnitud 7.4 ocurrido el pasado 10 de agosto, que deja más de 188 fallecidos en el Valle del Cauca, Antioquia, Chocó, Caldas y Risaralda.

Tamayo es ingeniero geólogo y magíster en gestión del riesgo de la Universidad de Antioquia. Él no solo tendrá que lidiar con las emergencias naturales en Colombia, también deberá ordenar la caja de la entidad y hacerle frente a los escándalos de corrupción que empañaron la gestión del gobierno de Gustavo Petro.

Abelardo De La Espriella decreta tres días de duelo nacional por víctimas del terremoto

En su momento, así lo presentó el presidente Abelardo De La Espriella: “El nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo será el ingeniero geólogo antioqueño, David Santiago Tamayo Roldán, un hombre de todas las condiciones, todas las calidades y toda la honradez para llegar a limpiar ese nido de bandidos que se tomó esa institución y para hacer la labor misional que corresponde”.

El cargo ya le fue entregado a Tamayo por parte de Javier Pava, quien fue nombrado por Petro y tenía las riendas de la UNGRD hasta las últimas horas. Él comunicó la transición por medio de sus redes sociales: “En medio del PMU, y en cumplimiento de mi responsabilidad como coordinador de la respuesta al terremoto, entrego mi cargo a David Tamayo, deseándole todos los éxitos porque de eso depende la vida y la dignidad de las víctimas, que debe ser la prioridad de la UNGRD”.

Le caen con todo a Petro por mensaje que publicó tras terremoto en Colombia: “No sea miserable”

El Gobierno nacional avanza en la atención de las víctimas y damnificados que dejó el terremoto. Las ayudas se concentran en municipios del Valle del Cauca, Caldas, Antioquia, Chocó, Quindío y Risaralda. En las zonas más complejas se anunciaron alivios económicos y se mantienen refugios en espacios claves.

En cada departamento se mantiene un integrante del gabinete de Abelardo De La Espriella para coordinar las acciones desde Bogotá. Para financiar esas tareas, el Ejecutivo empezará a tramitar una emergencia económica y social, y algunos municipios han decretado la calidad pública para agilizar los dineros y las contrataciones.