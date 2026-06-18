Javier Pava vuelve a dirigir la UNGRD para enfrentar los retos climáticos por el fenómeno de El Niño en plena recta final del Gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro designó a Javier Pava como director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en una decisión con la que el Gobierno busca fortalecer la respuesta institucional ante los desafíos climáticos que enfrenta el país durante los próximos meses.

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Pava, ingeniero geólogo con especialización en Evaluación del Riesgo y Prevención de Desastres y magíster en Planeación Territorial y Dinámicas de Población, regresa a la entidad que dirigió al inicio de la administración Petro, en un momento marcado por la inminente llegada del fenómeno de El Niño y el desarrollo de la temporada de ciclones tropicales.

Según informó la UNGRD, una de las principales tareas del funcionario será revisar el estado de avance de los planes de acción diseñados para mitigar los impactos de El Niño, así como continuar la atención a las familias afectadas por el reciente frente frío que golpeó a ocho departamentos del país.

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El presidente Gustavo Petro y Javier Pava, director de la UNGRD. Foto: Fotos: UNGRD

“Hay poco tiempo y tenemos que revisar en qué avanzaron los planes de acción que se diseñaron en su momento para enfrentar el fenómeno de El Niño y continuar atendiendo las familias que resultaron afectadas por el Frente Frío”, señaló Pava tras asumir el encargo.

Otro de los frentes prioritarios será la continuidad del Plan de Recuperación Temprana para las regiones afectadas por las emergencias climáticas, un programa que contempla inversiones superiores a los 8,7 billones de pesos.

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La trayectoria de Pava incluye cargos en entidades públicas, organismos internacionales y el sector académico. Además, lideró la creación del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, una de las principales instituciones del país en materia de prevención y manejo de emergencias.

El nuevo director asume el cargo tras la renuncia de Carlos Carrillo, quien permaneció al frente de la entidad durante dos años y medio.