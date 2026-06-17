Un nuevo grupo de damnificados por el fenómeno de La Niña podrá acceder a una ayuda económica de $500.000 entregada por la UNGRD.

Son 1.536 personas que fueron habilitadas luego de corregir inconsistencias en su información personal.

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La ayuda de $500.000 será entregada a través del Banco Agrario

La ayuda económica busca brindar un respaldo a hogares que resultaron afectados por las consecuencias del fenómeno de La Niña.

Este es uno de los eventos climáticos que generó emergencias en diferentes regiones del país durante el periodo 2021-2023.

Los beneficiarios tendrán un plazo de 60 días calendario para reclamar los recursos, contados a partir de la activación del pago.

El desembolso estará disponible a través del Banco Agrario y sus corresponsales autorizados, según el mecanismo establecido por la entidad.

Este nuevo ciclo de pagos beneficiará a personas ubicadas en 23 departamentos y Bogotá, D. C.

Además, las regiones con mayor número de beneficiarios son Cundinamarca, con 242 personas; Chocó, con 178; Santander, con 153; Sucre, con 150; Risaralda, con 124; Norte de Santander, con 106, y Córdoba, con 100.

También recibirán esta ayuda ciudadanos ubicados en Tolima, Cauca, Bolívar, Putumayo, La Guajira, Cesar, Magdalena, Bogotá, D. C., Antioquia, Atlántico, Huila, Valle del Cauca, Meta, Boyacá, Arauca y Nariño, de acuerdo con la distribución definida para este ciclo.

La UNGRD activó un nuevo ciclo de pagos para 1.536 damnificados por el fenómeno de La Niña, quienes recibirán una ayuda económica de $500.000 por única vez. Foto: Foto: Comunicado UNGRD

Consulte si fue seleccionado para recibir el apoyo económico de la UNGRD

Para confirmar si hacen parte del grupo habilitado para recibir el incentivo, las personas deberán acercarse a las alcaldías municipales correspondientes.

Allí estarán disponibles los listados oficiales de beneficiarios.

La UNGRD indicó que el programa ha permitido avanzar en la entrega de apoyos económicos a familias afectadas por emergencias asociadas al fenómeno de La Niña.

A la fecha, la estrategia ha beneficiado a hogares ubicados en 550 municipios de 28 departamentos del territorio nacional.

Alcanza un 81 % de ejecución en la entrega de ayudas económicas.

UNGRD no ha informado un listado adicional de documentos para este ciclo de pagos.

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Los beneficiarios solo deberán verificar previamente su inclusión en los listados oficiales y acercarse a los puntos habilitados de pago con su documento de identidad, para realizar el trámite correspondiente.

La entidad recomienda realizar el cobro dentro del tiempo establecido para evitar inconvenientes en el acceso a la ayuda económica.