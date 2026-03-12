Google

‘Groundsource’: la nueva herramienta de Google que usa IA para predecir inundaciones hasta con 24 horas de anticipación

El sistema se entrenó con información pública sobre 2,6 millones de inundaciones registradas en más de 150 países desde el año 2000.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
12 de marzo de 2026, 2:33 p. m.
La compañía tecnológica lanzó Groundsource, un sistema basado en inteligencia artificial desarrollado con el modelo Gemini
La compañía tecnológica lanzó Groundsource, un sistema basado en inteligencia artificial desarrollado con el modelo Gemini Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Google ha presentado ‘Groundsource’, una nueva herramienta impulsada por la inteligencia artificial (IA) de Gemini diseñada para predecir desastres naturales, como inundaciones repentinas en zonas urbanas.

La compañía continúa reforzando sus sistemas de alerta frente a fenómenos meteorológicos adversos como parte de su iniciativa de resiliencia climática, en esta ocasión con un enfoque en eventos de mayor gravedad.

La metodología de ‘Groundsource’ se basa en un análisis realizado por la IA de Gemini a partir de información pública sobre 2,6 millones de inundaciones registradas en más de 150 países desde el año 2000. En concreto, la herramienta examina noticias disponibles sobre inundaciones urbanas y las convierte en un archivo de eventos estructurado y organizado.

Google ha agregado funcionalidades avanzadas a su asistente basado en inteligencia artificial.
Su objetivo principal es mejorar la predicción de desastres naturales, especialmente inundaciones repentinas en zonas urbanas. Foto: Anadolu via Getty Images

Google explicó en su blog que Gemini utiliza un “riguroso proceso de verificación” que incluye varias etapas: clasificación —para distinguir entre inundaciones reales, en curso o pasadas—; razonamiento temporal —que asocia las fechas de publicación para determinar con precisión cuándo ocurrió el fenómeno—; y precisión espacial, mediante la identificación de ubicaciones que posteriormente se integran en Google Maps Platform.

Tecnología

Congelar el cerebro sin dañarlo: científicos logran un hallazgo en ratones que podría transformar la investigación médica

Tecnología

¿Cómo quitar el círculo azul de AI en WhatsApp? Esto es lo que puede hacer si no quiere tenerlo en sus chats

Tecnología

La estafa de WhatsApp que comienza con la entrega de un paquete: si le llega este mensaje, no lo abra y elimínelo de inmediato

Tecnología

Meta lanza nuevas alertas para detectar estafas en sus aplicaciones: así funcionarán en Facebook, WhatsApp y Messenger

Tecnología

El código que todos los dueños de celular deberían marcar para evitar ser víctimas de estafas o fraudes peligrosos

Tecnología

Nueva función de WhatsApp permitirá a los padres supervisar la actividad de sus hijos: así funcionarán las reglas de la ‘app’

Tecnología

El misterioso 3I/ATLAS regresa: estudios recientes revelan inusuales detalles que desconciertan a los científicos

Tecnología

La medida de Google en su popular navegador para proteger los dispositivos Android de ciberataques

Tecnología

Google va contra las aplicaciones que drenan la batería del celular: así afectarán las nuevas medidas a la Play Store

Tecnología

Sale a la luz peligrosa estafa que vacía cuentas bancarias en segundos con una supuesta revisión de Google

Google lanza Nano Banana 2: así funciona la inteligencia artificial que genera imágenes profesionales con velocidad ultrarrápida

Una vez recopilada la información, el sistema utiliza Google Maps para delimitar los límites geográficos de cada inundación. Gracias a esta base de datos, es posible generar pronósticos más precisos y enviar alertas con hasta 24 horas de anticipación, lo que podría contribuir a salvar vidas.

En cuanto a los resultados, Google indicó que el 60 % de los eventos identificados fueron precisos tanto en ubicación como en tiempo, mientras que el 82 % alcanzó un nivel de precisión suficiente para ser útil en análisis del mundo real.

La propuesta de Gemini en Colombia contrasta la accesibilidad de su versión gratuita con el alcance ampliado de sus planes pagos.
Este proyecto se integra en las iniciativas de la empresa para anticipar y responder a fenómenos meteorológicos extremos. Foto: Anadolu via Getty Images

Además, la compañía destacó que ‘Groundsource’ identificó entre el 85 % y el 100 % de las inundaciones graves registradas por el Sistema Mundial de Alerta y Coordinación en caso de Catástrofe (GDACS) entre 2020 y 2026, lo que demuestra su eficacia para detectar desastres de alto impacto, así como fenómenos de menor escala.

*Con información de Europa Press.