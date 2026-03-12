‘Groundsource’: la nueva herramienta de Google que usa IA para predecir inundaciones hasta con 24 horas de anticipación

Google ha presentado ‘Groundsource’, una nueva herramienta impulsada por la inteligencia artificial (IA) de Gemini diseñada para predecir desastres naturales, como inundaciones repentinas en zonas urbanas.

La compañía continúa reforzando sus sistemas de alerta frente a fenómenos meteorológicos adversos como parte de su iniciativa de resiliencia climática, en esta ocasión con un enfoque en eventos de mayor gravedad.

La metodología de ‘Groundsource’ se basa en un análisis realizado por la IA de Gemini a partir de información pública sobre 2,6 millones de inundaciones registradas en más de 150 países desde el año 2000. En concreto, la herramienta examina noticias disponibles sobre inundaciones urbanas y las convierte en un archivo de eventos estructurado y organizado.

Su objetivo principal es mejorar la predicción de desastres naturales, especialmente inundaciones repentinas en zonas urbanas. Foto: Anadolu via Getty Images

Google explicó en su blog que Gemini utiliza un “riguroso proceso de verificación” que incluye varias etapas: clasificación —para distinguir entre inundaciones reales, en curso o pasadas—; razonamiento temporal —que asocia las fechas de publicación para determinar con precisión cuándo ocurrió el fenómeno—; y precisión espacial, mediante la identificación de ubicaciones que posteriormente se integran en Google Maps Platform.

Google lanza Nano Banana 2: así funciona la inteligencia artificial que genera imágenes profesionales con velocidad ultrarrápida

Una vez recopilada la información, el sistema utiliza Google Maps para delimitar los límites geográficos de cada inundación. Gracias a esta base de datos, es posible generar pronósticos más precisos y enviar alertas con hasta 24 horas de anticipación, lo que podría contribuir a salvar vidas.

En cuanto a los resultados, Google indicó que el 60 % de los eventos identificados fueron precisos tanto en ubicación como en tiempo, mientras que el 82 % alcanzó un nivel de precisión suficiente para ser útil en análisis del mundo real.

Este proyecto se integra en las iniciativas de la empresa para anticipar y responder a fenómenos meteorológicos extremos. Foto: Anadolu via Getty Images

Además, la compañía destacó que ‘Groundsource’ identificó entre el 85 % y el 100 % de las inundaciones graves registradas por el Sistema Mundial de Alerta y Coordinación en caso de Catástrofe (GDACS) entre 2020 y 2026, lo que demuestra su eficacia para detectar desastres de alto impacto, así como fenómenos de menor escala.

*Con información de Europa Press.