Google lanza Nano Banana 2: así funciona la inteligencia artificial que genera imágenes profesionales con velocidad ultrarrápida

Google ha lanzado su nuevo modelo de generación de imágenes con inteligencia artificial (IA), denominado Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), que combina capacidades avanzadas de razonamiento con alta precisión para crear imágenes profesionales a gran velocidad.

Este modelo sucede a Nano Banana Pro, presentado en noviembre del año pasado y diseñado para generar imágenes con máxima exactitud factual. En esta nueva versión, la compañía ha priorizado la rapidez en la generación de resultados, sin sacrificar el cumplimiento detallado de las instrucciones del usuario.

Nano Banana 2, o Gemini 3.1 Flash Image, es el modelo de última generación de Google, desarrollado para reducir la brecha entre velocidad y fidelidad visual. Entre sus mejoras se destacan una mayor calidad de imagen, iluminación más vibrante, texturas más diversas y detalles más nítidos, además de la posibilidad de generar contenido con calidad realista hasta en resolución 4K.

Según informó la compañía en su blog oficial, Nano Banana 2 lleva “la inteligencia de alta velocidad de Gemini Flash a la generación visual”, lo que permite realizar ediciones de fotografías o crear imágenes de forma rápida y eficiente.

Google presentó Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image), un nuevo modelo de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

Para la generación de imágenes, el modelo se apoya en la base de conocimiento del mundo real de Gemini y en información actualizada proveniente de la búsqueda web, lo que le permite representar los temas con mayor precisión y contexto.

Gemini 3.1 Pro: la nueva actualización de Google que eleva la IA para ofrecer respuestas más precisas y profundas

Asimismo, el sistema mejora las capacidades de renderizado y traducción de texto dentro de las imágenes, facilitando la creación de textos claros y legibles para maquetas de marketing, tarjetas de felicitación y otros diseños. También puede localizar y traducir contenido textual dentro de una fotografía.

Otra de sus novedades es la mayor consistencia del sujeto en las imágenes generadas. El modelo puede mantener el parecido de hasta cinco personajes y preservar la fidelidad de hasta 14 objetos dentro de un mismo flujo de trabajo, lo que permite desarrollar narrativas visuales sin modificar la apariencia de los elementos representados.

Además, Nano Banana 2 se caracteriza por un seguimiento más preciso de las instrucciones del usuario, ya que captura con mayor exactitud los matices de las solicitudes para producir imágenes lo más cercanas posible a la idea original.

El modelo también permite generar contenido con diferentes relaciones de aspecto y niveles de resolución, desde 512 píxeles hasta 4K, adaptándose a diversas necesidades de uso.

Google revoluciona la creación visual con Nano Banana 2 y su IA de generación avanzada. Foto: Getty Images

Por otro lado, Google ha reforzado el uso de su tecnología de marca de agua SynthID y de las credenciales de contenido C2PA en las imágenes generadas con IA, con el objetivo de ofrecer mayor transparencia sobre el uso de esta tecnología. La verificación mediante C2PA se integrará próximamente en la aplicación de Gemini.

De acuerdo con la compañía, Nano Banana 2 ya está disponible en varios productos de Google, incluida la aplicación de Gemini, donde reemplazará a Nano Banana Pro en los modelos Rápido, Pensamiento y Pro, aunque los suscriptores de los planes Google AI Pro y Ultra conservarán el acceso a funciones especializadas.

El nuevo modelo también estará disponible en los servicios de búsqueda mediante el Modo IA y Lens, así como en la aplicación de Google y en versiones móviles y de escritorio de los navegadores. Igualmente, se integrará en AI Studio + API, Google Cloud, Flow y Google Ads.

*Con información de Europa Press