Gemini 3.1 Pro: la nueva actualización de Google que eleva la IA para ofrecer respuestas más precisas y profundas

Google ha lanzado Gemini 3.1 Pro, una actualización diseñada para ofrecer a los usuarios de su inteligencia artificial una herramienta con mayor capacidad de razonamiento, capaz de resolver problemas complejos que no admiten respuestas simples.

La semana pasada, Gemini 3 Deep Thinking se actualizó para abordar retos de investigación más avanzados e impulsar aplicaciones prácticas. En el centro de esta inteligencia mejorada se encuentra Gemini 3.1 Pro, como confirma Google en un comunicado oficial.

Según la compañía, Gemini 3.1 Pro “está diseñado para tareas donde una respuesta simple no es suficiente”, como ofrecer “una explicación clara y visual de un tema complejo” o “dar vida a un proyecto creativo”.

Por ejemplo, Google ha utilizado este modelo de IA para crear una simulación interactiva tridimensional de una bandada de estorninos.

También generó animaciones con gráficos vectoriales mediante código, lo que permite mantener la nitidez a cualquier escala sin aumentar el tamaño del archivo.

Desarrolladores y empresas pueden integrar Gemini 3.1 Pro en sus propios proyectos a través de la API oficial. Foto: Getty Images

Gemini 3.1 Pro está disponible desde este jueves en versión preliminar en la aplicación de Gemini, dentro de los planes de suscripción Google AI Pro y Ultra, y en NotebookLM para usuarios Pro y Ultra.

Además, desarrolladores y empresas pueden acceder a esta versión a través de la API de Gemini usando herramientas como AI Studio, Antigravity, Vertex AI, Gemini Enterprise, Gemini CLI y Android Studio.

La nueva actualización de Gemini permite consultas locales con mapas interactivos

Por otro lado, una novedad destacada es la integración de Google Maps con Gemini, que permitirá convertir la IA en un guía personal interactivo.

Los usuarios podrán cargar un mapa y hacer preguntas en un formato conversacional, recibiendo recomendaciones sobre restaurantes, atracciones turísticas u otros lugares de interés cercanos.

El portal especializado Android Authority detectó esta función en la versión 17.6.58.ve.arm64 de la aplicación de Gemini. Aunque todavía se encuentra en pruebas y su precisión requiere ajustes, la función permite ver cómo funcionará en la práctica.

Al abrir el mapa, se muestra la ubicación del usuario y el área circundante en pantalla completa. Foto: Getty Images

El icono de Google Maps, un símbolo de ubicación, se ha añadido al menú de adjuntos de Gemini, junto con las opciones para acceder a Drive y NotebookLM. Inicialmente, el mapa se abre a pantalla completa, mostrando la ubicación del usuario y el área circundante.

Incluye botones de búsqueda (arriba a la derecha), ubicación (abajo a la derecha) y ‘explorar este área’ (abajo, centrado). Al pulsar este último, el mapa de la zona se añade a Gemini y permite buscar sitios cercanos de manera interactiva.

*Con información de Europa Press.