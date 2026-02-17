Android 17 ya es una realidad y lanza su primera beta: estos son los principales cambios en rendimiento que llegan

Hace algunos días se confirmó que Google ya trabaja oficialmente en Android 17. Con ello, la nueva versión del sistema operativo móvil más utilizado del mundo entra en una nueva fase de desarrollo. Lo que comenzó como reportes y movimientos internos dentro del ecosistema tecnológico terminó por consolidarse como un anuncio formal.

Con este paso, la compañía inicia un nuevo ciclo que definirá el rumbo de los dispositivos Android en los próximos años. Cada actualización no solo incorpora cambios estéticos, sino también mejoras sustanciales en rendimiento, seguridad y compatibilidad con nuevas tecnologías.

Google ya desplegó la primera beta de Android 17, lo que permite a los desarrolladores comenzar a trabajar con esta versión antes de su lanzamiento oficial. La Beta 1 ofrece un primer acercamiento al sistema y facilita la prueba de compatibilidad de aplicaciones, así como la detección temprana de posibles fallos.

La compañía espera alcanzar la estabilidad de la plataforma en marzo y planea lanzar actualizaciones trimestrales. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Por primera vez, esta Beta 1 también está disponible para los llamados “usuarios pioneros” inscritos en el programa de versiones beta, quienes podrán probar las novedades desde un dispositivo Pixel compatible.

Se trata de un paso inicial para ajustar el sistema operativo de cara a su versión estable, que posteriormente llegará al público general. La compañía espera alcanzar la estabilidad de la plataforma en marzo.

La nueva versión no solo incluirá ajustes estéticos, sino mejoras estructurales en rendimiento, seguridad y compatibilidad tecnológica. Foto: Getty Images

Además, Google prevé lanzar actualizaciones trimestrales. En el segundo trimestre de 2026 llegará una actualización principal del SDK con cambios planificados, mientras que en el cuarto trimestre se publicará una actualización menor enfocada en la API y funciones adicionales.

Entre las novedades que introduce la Beta 1 se encuentran la obligación de que las aplicaciones puedan adaptarse a pantallas grandes, la incorporación de una interfaz pública para implementar criptografía híbrida HPKE y nuevos perfiles para la sincronización de dispositivos complementarios, como equipos médicos y monitores de actividad física.

*Con información de Europa Press.