Android 17 ya está en camino: primera beta revela mejoras en seguridad, rendimiento y su fecha de lanzamiento

En la era digital, los sistemas operativos son fundamentales para cualquier dispositivo inteligente. Google, con su sistema Android y otros servicios, lanza actualizaciones periódicas que no solo mejoran la experiencia del usuario, sino que también optimizan y protegen los dispositivos de manera crítica.

Cada día surgen nuevas amenazas cibernéticas, como virus, malware y ataques de ransomware. Por ello, Google publica parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades detectadas, evitando que los hackers aprovechen fallas del sistema. Ignorar estas actualizaciones puede dejar el dispositivo expuesto y comprometer información personal y datos sensibles.

Además de la seguridad, las actualizaciones optimizan el rendimiento del dispositivo, haciendo que el sistema operativo funcione de manera más fluida y reduciendo bloqueos y errores.

Los sistemas operativos son esenciales para cualquier dispositivo inteligente. Foto: Getty Images/iStockphoto

En este contexto, Google ha anunciado que la primera versión beta de su próxima actualización, Android 17, llegará próximamente, mientras que el lanzamiento estable está previsto para el segundo trimestre de 2026, siguiendo su calendario habitual.

Ya disponible Starlink, el internet satelital de Elon Musk: así puede tenerlo en su celular para una conexión sin interrupciones

Según se reveló en agosto del año pasado, la próxima versión de Android llevará como nombre en clave Cinnamon Bun, dejando atrás Baklava, correspondiente a Android 16. La compañía ha confirmado que Android 17 Beta 1 estará disponible “próximamente”, dando inicio al nuevo ciclo de betas tras el lanzamiento del parche final Android 16 QPR3 Beta 2.1.

Google detalló en su foro android_beta de Reddit que esta primera beta de Android 17 se basará en la plataforma Android 16 QPR e incluirá las últimas correcciones de errores, así como mejoras en estabilidad y rendimiento.

Android 17 Beta 1 estará basada en Android 16 QPR e incluirá correcciones de errores. Foto: Getty Images

Asimismo, se ha registrado la versión Android 17 (26Q2), lo que indica que su lanzamiento estable tendrá lugar durante la segunda mitad de 2026. Los usuarios inscritos en el Programa Beta de Android recibirán automáticamente esta versión. Quienes prefieran esperar a la versión estable de Android 16 QPR3 deberán cancelar su suscripción al programa beta.

*Con información de Europa Press.