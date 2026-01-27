Tecnología

Android esconde un ajuste clave que mejora el rendimiento y la seguridad del celular: el truco que marca la diferencia

Aunque el celular sea potente y la conexión a internet sea estable, un DNS poco eficiente puede generar demoras al abrir páginas.

Redacción Tecnología
27 de enero de 2026, 12:05 p. m.
Cambiar este ajuste puede marcar una diferencia notable en el rendimiento del celular
Cambiar este ajuste puede marcar una diferencia notable en el rendimiento del celular Foto: Creada con inteligencia artificial

Todos buscan un celular ágil y con un rendimiento que no interfiera en sus actividades cotidianas. Aunque los teléfonos actuales están diseñados bajo altos estándares de calidad, en algunos casos realizar ciertos ajustes puede marcar una diferencia significativa en su desempeño, como ocurre con la configuración del DNS.

Cuando se habla de DNS (Sistema de Nombres de Dominio), Cloudflare explica que funciona como un directorio telefónico de internet: convierte los nombres de dominio —como nytimes.com— en direcciones IP únicas que los navegadores utilizan para localizar y cargar los recursos en línea, evitando así que los usuarios tengan que memorizar complejas direcciones numéricas.

“El proceso de resolución de DNS supone convertir un nombre de servidor (como www.example.com) en una dirección IP compatible con el ordenador (como 192.168.1.1). A cada dispositivo conectado a internet se le asigna una dirección IP, la cual es necesaria para identificarlo, de la misma forma en que se usa una dirección física para ubicar una vivienda”, señala la compañía.

El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) funciona como un directorio de internet.
El Sistema de Nombres de Dominio (DNS) funciona como un directorio de internet. Foto: Getty Images

En el caso de los teléfonos Android, incluso cuando se cuenta con un dispositivo potente y una conexión rápida, es habitual que algunas páginas web tarden en cargar. Este problema no suele estar relacionado con el equipo ni con la red, sino con el servidor DNS proporcionado por el operador.

Modificar el DNS es una solución sencilla y eficaz para mejorar la velocidad de navegación y reforzar la privacidad, ya que este sistema actúa como un intermediario que traduce los nombres de los sitios web en direcciones que el dispositivo puede identificar.

El proceso es rápido, aunque puede resultar confuso para algunos usuarios, ya que el sistema no admite direcciones IP numéricas y requiere introducir un nombre de host. Para hacerlo, es necesario ingresar a los ajustes del teléfono, acceder al apartado de redes o conexiones y buscar la opción de DNS privado, que en algunos casos se encuentra dentro de menús adicionales.

Modificar el DNS puede mejorar la velocidad de navegación y aumentar la privacidad.
Modificar el DNS puede mejorar la velocidad de navegación y aumentar la privacidad. Foto: Getty Images/iStockphoto

De manera predeterminada, esta función está configurada en modo automático, pero puede personalizarse ingresando el nombre de host del proveedor de DNS elegido —como Cloudflare, Google o Quad9— y guardando los cambios. La modificación se aplica de forma inmediata en todo el sistema, lo que permite una navegación más rápida, especialmente al cargar páginas web.

Además, esta configuración refuerza la seguridad al conectarse a redes wifi públicas, ya que dificulta que terceros puedan rastrear los sitios visitados. Cabe destacar que no todos los proveedores de DNS ofrecen las mismas prestaciones, pues cada uno está orientado a diferentes necesidades. Opciones como Cloudflare y Google sobresalen por su velocidad, gracias a infraestructuras globales que reducen los tiempos de respuesta y optimizan la carga de contenidos.

