“LAN” y “WAN” en el router wifi: confundir estas dos palabras podría salirle caro para su conexión a internet

Estos puertos están ubicados en la parte trasera del router y cumplen una función importante en términos de calidad y rendimiento de la red.

Valentina Castañeda Sierra

25 de enero de 2026, 4:23 p. m.
Comprender el significado de "LAN" y "WAN" en el router wifi es clave para la conexión a internet.

Una conexión a internet inestable o lenta es lo último que desean las personas, ya que afecta directamente sus actividades diarias, ya sea por trabajo o por entretenimiento. Al tratarse de una situación frecuente, muchos usuarios ya tienen claras algunas de las causas más comunes: fallas del proveedor del servicio, una mala ubicación del router, condiciones climáticas adversas o incluso objetos que generan interferencias en la señal.

Cuando esto ocurre, lo más habitual es desconectar el dispositivo para reiniciarlo y permitir que vuelva a operar con normalidad. Durante este proceso, se pueden observar cambios en las luces del router, las cuales indican el estado de la red. Sin embargo, algo que muchos pasan por alto son las letras o palabras que aparecen en el equipo y que cumplen un papel fundamental en su correcto funcionamiento.

Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red.

Entre ellas se encuentran “LAN” y “WAN”, términos que suelen estar ubicados en la parte trasera del router. Aunque los puertos pueden parecer iguales a simple vista, no lo son. Confundirlos es un error común que puede generar fallos en la conexión o impedir que se aproveche la velocidad contratada, dado que cada uno cumple una función específica dentro de la red.

El verdadero significado de “LAN” y “WAN” en el router wifi

Comprender qué son y para qué sirven estos puertos es más sencillo de lo que parece, aunque a menudo se olvidan o se utilizan de manera incorrecta.

El puerto WAN es la entrada principal de internet al router. A través de él se recibe la señal del proveedor, se gestiona la dirección IP pública y se actúa como una barrera de seguridad, puesto que todo el tráfico que entra y sale hacia el exterior pasa por este punto. Si el cable del proveedor no está conectado a este puerto, simplemente no habrá servicio de internet.

Por su parte, los puertos LAN conforman la red privada del hogar. Estos permiten conectar dispositivos como computadores, consolas o televisores, facilitando el intercambio de datos entre ellos a alta velocidad sin necesidad de salir a internet.

Aunque estos trucos puede ser una solución rápida y casera, es importante no descartar, la revisión técnica y de un profesional si su red es constantemente inestable.
Los puertos wifi son clave para tener una conexión a internet estable y veloz.

Es importante destacar que estos puertos no son intercambiables. Aunque el conector físico sea el mismo, su funcionamiento interno es diferente. Si se conectan de forma incorrecta, la cadena de comunicación se interrumpe y la conexión se verá afectada.

Conectar mal los cables en los puertos WAN o LAN puede aislar dispositivos o impedir el acceso a internet. Por ello, entender la diferencia entre ambos y revisar correctamente las conexiones del router es clave para mantener una red doméstica estable, segura y sin fallos.

"LAN" y "WAN" en el router wifi: confundir estas dos palabras podría salirle caro para su conexión a internet

