Tecnología

Si su router tiene puerto USB, estos son los dispositivos que puede conectar para sacarle mayor provecho

Este conector permite ampliar las funciones del equipo, pese a que algunos routers, especialmente los proporcionados por operadoras, pueden tener ciertas limitaciones.

Redacción Tecnología
13 de enero de 2026, 5:43 p. m.
El puerto USB en un router puede ser muy útil
Contar con internet en el hogar se ha vuelto imprescindible, pero muchos usuarios desconocen que su router ofrece funciones más allá de distribuir la señal wifi. Varios modelos incorporan un puerto USB que suele pasar inadvertido y que, si se utiliza de forma adecuada, puede aportar beneficios.

Al conectar distintos dispositivos, el router puede asumir nuevas tareas y convertirse en un centro de gestión doméstico sin necesidad de adquirir equipos adicionales. Este conector permite ampliar las funciones del equipo, pese a que algunos routers, especialmente los proporcionados por operadoras, pueden tener ciertas limitaciones.

¿Cuáles son los dispositivos que puede conectar al puerto USB del router?

De acuerdo con el medio especializado Xataka, el puerto USB del router puede convertirse en una alternativa práctica para cargar equipos electrónicos. Al estar conectado a la red eléctrica, este conector permite suministrar energía a dispositivos como relojes inteligentes, audífonos inalámbricos o incluso teléfonos móviles.

Aunque no ofrece una carga de alta potencia, podría resultar útil en situaciones puntuales o de emergencia, además de contribuir a una mejor organización, ya que suele estar ubicado en un lugar más ordenado y discreto.

Es importante conocer qué significan las luces que aparecen en el router wifi, ya que podría influir para que su internet sea más rápido.
Además de ser una herramienta clave para cargar dispositivos, el puerto USB del router permite crear una solución de guardado local de forma sencilla y económica. La persona solo debe conectar una memoria USB o un disco duro externo para que el contenido quede disponible a través de la red wifi del hogar.

Mediante la configuración del router, es posible acceder a los archivos usando protocolos como FTP y definir niveles de seguridad, incluyendo permisos de lectura y escritura. Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes buscan una opción básica de almacenamiento en red sin invertir en un sistema NAS más avanzado.

El router wifi es el dispositivo encargado de distribuir la red inalámbrica en los diferentes espacios.
Otra utilidad del puerto USB del router es emplear un disco externo como sistema de respaldo de información. Al conectar una memoria USB o un disco duro, puede configurar la creación automática de copias de seguridad periódicas, lo que ayuda a proteger los datos ante posibles fallos o pérdidas.

Esta función puede aprovecharse con dispositivos que no estén en uso y se integra fácilmente con las herramientas del sistema operativo, como el ‘Historial de archivos’ en Windows o ‘Time Machine’ en macOS, facilitando un proceso de respaldo continuo y organizado.

A los dispositivos mencionados se suma la impresora. Esta alternativa permite transformar un modelo convencional en una impresora accesible desde la red, incluso si no dispone de conectividad inalámbrica de fábrica. Al conectarla al puerto USB del router y administrarla mediante el software de configuración, los equipos vinculados a la red pueden enviar documentos a imprimir de forma inalámbrica, como si estuviera conectada directamente a cada computador.

Finalmente, el puerto USB también permite realizar instalaciones manuales del firmware mediante una memoria externa, aunque la mayoría de los routers se actualizan de forma automática. Esta opción resulta útil para volver a una versión anterior o cargar una específica, según las necesidades del usuario.

No obstante, es fundamental actuar con precaución y verificar la compatibilidad del software, ya que una actualización incorrecta podría generar fallos graves e incluso inutilizar el equipo.

Noticias Destacadas