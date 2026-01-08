Tecnología

Mucho cuidado al usar esta función poco conocida de su router wifi porque delincuentes podrían robar sus datos más importantes

Aunque el puerto USB del enrutador ofrece múltiples ventajas, utilizarlo sin las debidas precauciones puede representar importantes riesgos de seguridad.

Redacción Tecnología
8 de enero de 2026, 12:10 p. m.
El router wifi esconde un puerto USB que muchas personas desconocen.
El router wifi esconde un puerto USB que muchas personas desconocen. Foto: Getty Images

El router wifi es un dispositivo que ha ganado gran protagonismo en hogares, oficinas y espacios públicos, ya que permite acceder a internet para navegar por la web, comunicarse, jugar en línea, ver contenido en streaming, entre muchas otras actividades que hoy dependen de esta herramienta para aprovechar al máximo las funciones de los dispositivos electrónicos.

Uno de sus mayores beneficios es la capacidad de ofrecer conexión a múltiples equipos de forma simultánea, como celulares, computadores, televisores inteligentes, barras de sonido y otros electrodomésticos conectados dentro del hogar.

Aunque el router wifi es ampliamente conocido por esta función, existen características que suelen pasar desapercibidas o cuyo propósito real es desconocido para muchos usuarios. Algunas pueden resultar útiles, pero si no se utilizan de manera adecuada, también pueden convertirse en un riesgo para la seguridad de quienes dependen de la red wifi.

Configurar una red wifi invisible es una de las medidas más efectivas para resguardar la conexión doméstica.
Algunas funciones del router pueden ser aprovechadas por criminales para robar información. Foto: Montaje: Semana (Getty Images)

Este es el caso de los puertos USB ubicados en la parte trasera del router, los cuales permiten conectar dispositivos de almacenamiento, como memorias USB o discos duros externos. Al hacerlo, el router puede compartir archivos a través de la red, facilitando que varios dispositivos accedan a documentos, fotos, videos o música sin necesidad de usar un computador como intermediario.

Oprimir este sencillo botón puede hacer que su celular cargue mucho más rápido sin causar daños en la batería

Sin embargo, de acuerdo con Computer Hoy, los puertos USB de los routers wifi, especialmente en modelos antiguos, representan un riesgo de seguridad, ya que suelen utilizar protocolos obsoletos y vulnerables como FTP o SMBv1.

Estas conexiones pueden facilitar ciberataques, el robo de información, el control no autorizado del enrutador e incluso la propagación de malware, como ha ocurrido en ataques de ransomware conocidos. Además, ofrecen beneficios limitados, debido a sus bajas velocidades de transferencia y a que pueden generar inestabilidad o sobrecalentamiento del equipo.

Algunos factores relacionados con la contratación del servicio puede intuir en la mala conexión wifi.
Algunos factores relacionados con la contratación del servicio puede intuir en la mala conexión wifi. Foto: Getty Images

Si se requieren funciones similares a las que ofrecen los puertos USB del router, existen alternativas más seguras y eficientes, como los sistemas NAS para la gestión de archivos, que brindan mayor protección y mejores niveles de ciberseguridad, o los servicios de almacenamiento en la nube, que permiten acceder y administrar datos desde cualquier dispositivo.

En general, los puertos USB del router no están diseñados para el almacenamiento prolongado ni para la carga de equipos, por lo que no representan una opción óptima ni segura para estos fines.

