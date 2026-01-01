Tecnología

Los 3 detalles que debe revisar para volver a tener una buena conectividad en la red WiFi de su hogar

Mejorar la velocidad del WiFi en casa puede ser más sencillo de lo que parece.

1 de enero de 2026, 1:57 p. m.
Muchos hogares podrían recuperar una señal estable con unos ajustes simples.
Muchos hogares podrían recuperar una señal estable con unos ajustes simples.

Tener una conexión estable al internet WiFi se ha vuelto esencial para poder trabajar, estudiar, hacer llamadas o simplemente disfrutar de contenido en redes sociales estando en el hogar, sin embargo, en ocasiones la red parece no colaborar y navegar se vuelve una tarea compleja.

Antes de llamar al proveedor o gastar en equipos nuevos, expertos señalan que es importante revisar algunos factores que pueden estar afectando la señal en su hogar.

El estado del router y su ubicación

Uno de los responsables más comunes de una conexión lenta es el propio router ya que con el tiempo, estos equipos pueden desgastarse, sufrir fallas internas o no estar actualizados.

La ubicación del equipo influye más de lo que se cree; un router mal colocado puede reducir notablemente la señal.

La ubicación donde se coloca también influye notablemente, si está en un rincón, cerca de paredes gruesas o de otros aparatos electrónicos, la señal puede perder fuerza. Cambiar el dispositivo de lugar o reiniciarlo periódicamente puede marcar una gran diferencia en la velocidad y estabilidad de la conexión.

Aplicaciones que consumen demasiados recursos

Aunque la señal del WiFi sea buena, hay programas y aplicaciones que absorben gran parte del ancho de banda disponible. Streaming de video, descargas pesadas, juegos en línea o videollamadas simultáneas pueden saturar la red, sin dejar de lado las que funcionan en segundo plano.

Streaming, descargas y videollamadas simultáneas son responsables de muchas interrupciones en la navegación doméstica.

Identificar cuáles son las aplicaciones que más consumen y limitar su uso o cerrarlas cuando no se necesitan puede mejorar notablemente la experiencia de navegación para todos los miembros del hogar.

Redes saturadas

Una de las razones más frecuentes por las que la conexión se vuelve lenta es que demasiados dispositivos intentan usar la misma red al mismo tiempo.

Varios teléfonos, computadores o televisores conectados simultáneamente pueden saturar la red doméstica.

Es como una autopista en hora pico cuando todos intentan entrar por el mismo carril, el tráfico se detiene y la velocidad disminuye. En el hogar, esto puede ocurrir si varios teléfonos, computadores o televisores consumen datos simultáneamente.

Ajustar el router a una banda menos concurrida o limitar el uso de algunos equipos puede devolver fluidez a la conexión.

