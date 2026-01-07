Tecnología

Oprimir este sencillo botón puede hacer que su celular cargue mucho más rápido sin causar daños en la batería

Cargar correctamente el celular es clave para garantizar su seguridad y prolongar el funcionamiento óptimo de una herramienta que hoy resulta indispensable.

Redacción Tecnología
7 de enero de 2026, 4:10 p. m.
Una carga adecuada del celular permite proteger el dispositivo.
Una carga adecuada del celular permite proteger el dispositivo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Tener el celular descargado puede convertirse en un verdadero inconveniente para muchas personas, especialmente para quienes dependen de este dispositivo a lo largo del día por motivos laborales o para realizar múltiples actividades. Por esta razón, no son pocos los usuarios que buscan alternativas para acelerar el proceso de carga y retomar su uso lo antes posible.

No obstante, es fundamental tener en cuenta que la manera en que se carga el teléfono móvil influye directamente en la conservación de su vida útil. Adoptar prácticas inadecuadas puede generar, a mediano y largo plazo, daños que afecten el rendimiento del dispositivo y la experiencia del usuario.

La mayoría de los teléfonos inteligentes funcionan con baterías de iones de litio, las cuales se degradan de forma natural con el paso del tiempo. Sin embargo, este proceso puede acelerarse cuando se mantienen malos hábitos, como el uso de cargadores de baja calidad o permitir que la batería se descargue por completo de manera recurrente.

Samsung y otras marcas recomiendan desconectar el equipo antes de alcanzar la carga completa.
El uso de cargadores no certificados o cables en mal estado aumenta el riesgo de sobrecalentamiento. Foto: Getty Images

Cuando la batería comienza a perder capacidad, el celular puede apagarse de forma inesperada, tardar más en cargarse y presentar fallas en su desempeño. Además de la incomodidad que esto representa, estas situaciones pueden traducirse en gastos adicionales por reparaciones o incluso en el reemplazo prematuro del equipo.

En este contexto, los propios teléfonos incorporan una función que puede facilitar la carga y hacerla más eficiente. Según explica el portal especializado adslzone.net, se trata del denominado “modo avión”. Uno de los principales beneficios de activarlo es la reducción del consumo energético, ya que al hacerlo se deshabilitan automáticamente funciones como la red móvil, el wifi, el Bluetooth y el GPS, que suelen operar en segundo plano.

Si bien activar el modo avión no permite que el celular se cargue de forma instantánea, en situaciones de urgencia puede marcar una diferencia significativa. De acuerdo con la fuente citada, diversas pruebas indican que la velocidad de carga puede aumentar entre un 10 % y un 20 %, especialmente en lugares con mala cobertura, donde el dispositivo consume más energía al intentar mantener la señal.

Esta función limita el nivel máximo de carga con el fin de reducir la presión sobre las celdas internas y minimizar el desgaste progresivo del componente.
Una carga inadecuada puede afectar el desempeño general del equipo. Foto: Getty Images

Al desactivar estas conexiones, el teléfono deja de buscar red, recibir notificaciones o actualizar aplicaciones, lo que permite que la energía se concentre exclusivamente en la carga de la batería, haciendo el proceso más rápido y eficiente.

Además, esta práctica contribuye a reducir el sobrecalentamiento del dispositivo. El uso simultáneo del celular mientras se carga —sobre todo con los datos móviles activos— exige un mayor esfuerzo del procesador, lo que incrementa la temperatura y puede afectar la batería a largo plazo.

