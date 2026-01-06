Tecnología

Expertos señalan cuál es la mejor forma de cargar la batería del celular sin dañarlo

La autonomía del celular depende de hábitos de carga, no solo de la batería.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

7 de enero de 2026, 12:22 a. m.
La temperatura del teléfono influye en la durabilidad de la batería.
La temperatura del teléfono influye en la durabilidad de la batería. Foto: Getty Images

Aunque cada celular tiene una autonomía distinta según su tamaño, marca o capacidad interna, ninguno está exento de que la batería empiece a durar menos con el paso del tiempo.

Descargas más rápidas de lo habitual, calentamiento inesperado o la sensación de que el teléfono “ya no rinde igual” suelen ser las primeras señales. En medio de ese desgaste natural, también se han extendido creencias erróneas y costumbres poco recomendables al momento de conectar el dispositivo al cargador, tanto en Android como en iPhone.

Ni los cargadores ni el enchufe son el verdadero problema

Durante años se repitió la idea de que dejar el celular conectado toda la noche “quema” la batería, sin embargo, los celulares actuales cuentan con sistemas internos que regulan la entrada de energía y detienen el proceso cuando la carga se completa. Esto significa que, en la práctica, el equipo no sigue absorbiendo electricidad sin control.

Una recomendación reciente de Apple contradijo una creencia común entre usuarios.
Con el tiempo, todas las baterías pierden eficacia, aunque se carguen correctamente. Foto: Generada con IA - Bing / Getty Images / Canva

Aun así, eso no implica que la batería sea eterna. Las propias marcas reconocen que este componente se va deteriorando con el uso diario, simplemente por su naturaleza. Cada recarga suma un pequeño desgaste químico que, con el tiempo, reduce la capacidad original. La clave no está en evitar enchufarlo, sino en cómo y cuándo se hace.

Tecnología

Elon Musk anunció nueva ayuda para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Tecnología

“Ese feed está muerto”: CEO de Instagram, predice cuál sería la complejidad y el futuro de las redes sociales

Tecnología

Atención gamers: revelan cuál sería el precio de GTA VI, el videojuego más esperado del 2026; este es su valor en pesos colombianos

Tecnología

Cubanos piden a Elon Musk el mismo “regalito” que recibió Venezuela

Tecnología

La forma menos indicada para limpiar la pantalla de su Smart TV: podría arruinarla por completo

Tecnología

Cuidado con estos enlaces: así intentan vaciar sus cuentas bancarias en segundos

Tecnología

Bajo la lupa: Reino Unido exige a X frenar la difusión de imágenes prohibidas generadas por Grok, la IA de Elon Musk

Tecnología

Salve la vida de la batería de su celular cuando no haya luz: puede cargar más del 50%

Tecnología

Lo que debe dejar de hacer en su celular porque no sirve para nada en la batería, advierte Apple

Tecnología

Google anunció una nueva función que extiende la duración de batería del celular hasta 4 horas más

Si nota esto al cargar su celular, active esta función para evitar el desgaste prematuro en la batería

El rango ideal que alarga la vida útil

La diferencia entre una batería que envejece de forma normal y otra que se deteriora antes de tiempo está en los hábitos. Llevar el celular constantemente al límite —dejándolo llegar a 0% o cargándolo siempre hasta el 100%— genera un esfuerzo extra que acelera ese desgaste.

Mantener el teléfono dentro de rangos de carga intermedios ayuda a prolongar su vida útil.
Llegar a 0% o 100% con frecuencia acelera el envejecimiento de las baterías, advierten especialistas. Foto: Getty Images/iStockphoto

Apple, por ejemplo, ofrece un sistema que frena el proceso antes de llegar al tope y recomienda usar el dispositivo dentro de temperaturas moderadas. Samsung aplica un mecanismo similar con un límite ligeramente mayor a través del modo Proteger, mientras que Google ajusta la velocidad de carga según las rutinas diarias.

Más de Tecnología

Quienes tengan cuentas inactivas podrán reactivar el servicio gracias a créditos automáticos.

Elon Musk anunció nueva ayuda para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Los ciclos completos de carga frecuentes aceleran el envejecimiento de la batería.

Expertos señalan cuál es la mejor forma de cargar la batería del celular sin dañarlo

Instagram reconoce que las publicaciones perfectas dejaron de ser el centro de la conversación digital.

“Ese feed está muerto”: CEO de Instagram, predice cuál sería la complejidad y el futuro de las redes sociales

A medida que se acerca su salida, surgen estimaciones sobre cuánto valdría el juego en Colombia.

Atención gamers: revelan cuál sería el precio de GTA VI, el videojuego más esperado del 2026; este es su valor en pesos colombianos

Cubanos le hacen un llamado a Elon Musk, tras el anuncio para Venezuela.

Cubanos piden a Elon Musk el mismo “regalito” que recibió Venezuela

La pantalla de cristal líquido (LCD) y las superficies OLED son delicadas y sensibles a la presión.

La forma menos indicada para limpiar la pantalla de su Smart TV: podría arruinarla por completo

El principal peligro de hacer clic en estos enlaces es que los estafadores podrían obtener acceso completo a las aplicaciones de Meta.

Cuidado con estos enlaces: así intentan vaciar sus cuentas bancarias en segundos

La huella ambiental de Grok 4 desató debate sobre el verdadero costo de la inteligencia artificial.

Bajo la lupa: Reino Unido exige a X frenar la difusión de imágenes prohibidas generadas por Grok, la IA de Elon Musk

El estafador intenta que la víctima responda estas preguntas para poder ser estafada.

Pilas con este pequeño descuido que podría facilitar las molestas llamadas spam y abrir la puerta a estafas

WhatsApp cumple un rol fundamental en el día a día.

Su cuenta de WhatsApp podría desactivarse por estas dos razones: siga estos pasos para evitar perderla de forma definitiva

Noticias Destacadas