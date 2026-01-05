Si nota esto al cargar su celular, active esta función para evitar el desgaste prematuro en la batería

Con la evolución permanente de la tecnología y la dependencia diaria del celular, persisten dudas entre los usuarios sobre la forma correcta de cargar el dispositivo. Aunque la duración de la batería depende del modelo, la capacidad medida en miliamperios, hora y otras características técnicas, ningún dispositivo está completamente exento de sufrir fallas o desgaste.

Las tres prácticas formas de liberar espacio de almacenamiento en su celular para acelerar el rendimiento y velocidad

En este contexto, con el paso de los años, han surgido numerosas creencias alrededor de la batería del celular y, al mismo tiempo, se han adoptado prácticas poco recomendables al momento de cargar dispositivos Android o iOS, hábitos que terminan acelerando su deterioro. Estas ideas erróneas se han vuelto comunes entre los usuarios, pese a no contar con respaldo técnico.

Sin importar si se trata de un modelo reciente, el tiempo que el equipo permanece conectado a la corriente es un factor clave, ya que puede influir directamente en la degradación de la batería de iones de litio. Aunque existen muchas recomendaciones populares sobre el uso del cargador, gran parte de ellas responden más a mitos que a hechos comprobados.

Gestionar algunas funciones permite que la batería del celular dure más tiempo. Foto: Getty Images

De acuerdo con el sitio web Computer Hoy, la llamada “sobrecarga” dejó de ser un problema en los modelos actuales, ya que desde hace años los smartphones integran sistemas inteligentes de gestión de energía, conocidos como controladores de carga. Estos componentes se encargan de regular el paso de electricidad y evitan que la batería reciba más energía de la necesaria cuando alcanza su nivel máximo.

Este mecanismo funciona como un administrador que interrumpe el flujo eléctrico al llegar al 100%, con el objetivo de prevenir el sobrecalentamiento y posibles daños internos. No obstante, tal como advierten fabricantes como Apple, las baterías recargables son elementos que se degradan de manera progresiva con el tiempo, debido a su envejecimiento químico natural, por lo que incluso con estas protecciones el desgaste es inevitable.

Este desgaste ocurre porque los componentes internos de la batería van perdiendo capacidad para retener la energía. Foto: Montaje: Semana (Getty Images)

¿Cuál es la mejor manera de cargar el celular?

La diferencia real en la vida útil de una batería no radica tanto en su tecnología, sino en la manera en que se utiliza a diario. Un uso inadecuado puede acelerar su deterioro, mientras que mantener el nivel de carga dentro de un rango recomendado ayuda a conservar su capacidad durante más tiempo y a prevenir fallas prematuras.

Además del controlador de carga integrado, la mayoría de los fabricantes reconocidos han incorporado sistemas de carga inteligente en sus dispositivos más recientes. Esta función limita el nivel máximo de carga con el fin de reducir la presión sobre las celdas internas y minimizar el desgaste progresivo del componente.

El secreto para cargar la batería con mayor rapidez está en una herramienta básica del celular que la mayoría de usuarios rara vez utiliza. Foto: Getty Images

La razón principal es que llevar el teléfono con frecuencia a niveles extremos, como el 0% o el 100%, implica ciclos de carga más exigentes. Este esfuerzo adicional favorece un envejecimiento más rápido de la batería, por lo que las marcas aconsejan optar por recargas cortas y constantes, así como prestar especial atención a las altas temperaturas.

En el caso de Apple, esta tecnología se encuentra bajo el nombre de ‘Carga de Batería Optimizada’, que establece un límite cercano al 80% y recomienda utilizar el dispositivo dentro de un rango térmico seguro. Samsung, por su parte, ofrece la función ‘Protección de Batería’, que detiene la carga alrededor del 85% para evitar impactos negativos en su durabilidad, mientras que Google ajusta la velocidad de carga según los hábitos del usuario mediante la ‘Carga Adaptativa’.

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

En términos generales, activar estas opciones desde la configuración del equipo, emplear cargadores certificados y mantener el móvil alejado del calor excesivo son medidas suficientes para garantizar un funcionamiento adecuado y prolongar la vida útil de la batería sin mayores preocupaciones.