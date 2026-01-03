Las tres prácticas formas de liberar espacio de almacenamiento en su celular para acelerar el rendimiento y velocidad

Cuando un celular se queda sin almacenamiento, muchas personas creen que la única solución para mejorar su rendimiento es comprar un dispositivo nuevo. Sin embargo, no siempre es necesario hacer una gran inversión, ya que existen trucos sencillos y mucho más efectivos para optimizar su funcionamiento.

En el teléfono se almacenan aplicaciones, fotos, videos, documentos y archivos temporales que permiten que el sistema opere con normalidad. No obstante, cuando la memoria se llena por completo, comienzan a aparecer fallas que afectan directamente la experiencia del usuario.

La primera señal de alerta suele ser la disminución del rendimiento. El móvil se vuelve más lento, tarda en abrir aplicaciones o responde con retraso a comandos básicos. Esto ocurre porque el sistema necesita espacio libre para ejecutar procesos internos y generar archivos temporales; sin ese margen, todo se vuelve más pesado.

Los archivos recibidos por WhatsApp pueden llenar la memoria del celular. Foto: Imagen creada con la inteligencia artificial de Microsoft Bing

Aun así, existen varios métodos que se pueden poner en práctica para liberar espacio y mejorar el desempeño del equipo. Entre los más comunes se encuentran borrar la caché, desinstalar aplicaciones innecesarias y eliminar archivos multimedia de WhatsApp, tal como lo explica el portal especializado Computer Hoy.

1. Borrar la caché de las aplicaciones

La caché está compuesta por archivos temporales que las aplicaciones almacenan para funcionar con mayor rapidez. Aunque cumplen una función útil, con el tiempo pueden ocupar una cantidad considerable de espacio. Eliminarla no borra información personal ni afecta el uso de las apps; por el contrario, ayuda a liberar almacenamiento y, en muchos casos, mejora el rendimiento del celular.

2. Desinstalar aplicaciones innecesarias

Es común tener aplicaciones instaladas que ya no se usan o que solo se descargaron para un momento específico. Estas no solo ocupan espacio, sino que también pueden ejecutarse en segundo plano y consumir recursos.

Hacer una revisión periódica y eliminar las que no son indispensables es una forma rápida y efectiva de recuperar memoria. Si se necesitan más adelante, siempre se pueden volver a descargar desde la tienda oficial.

Los archivos multimedia pueden ocupar mucho espacio de almacenamiento. Foto: Composición Semana

3. Eliminar archivos multimedia de WhatsApp

El servicio de mensajería es uno de los que más espacio puede consumir, principalmente por la descarga automática de fotos, videos, audios y documentos que llegan a los chats.

Verificar y borrar archivos multimedia antiguos o innecesarios puede liberar varios gigabytes de almacenamiento. La aplicación cuenta con una herramienta para administrar el espacio, que permite identificar los archivos más pesados y decidir cuáles eliminar sin borrar conversaciones importantes.

Así las cosas, se recomienda revisar periódicamente el almacenamiento del celular, eliminar archivos innecesarios, borrar la caché de las aplicaciones y, de ser posible, apoyarse en servicios en la nube o memorias externas para evitar que el dispositivo se quede sin espacio.