Haga esta configuración en su celular para evitar que el almacenamiento se consuma comenzando año

El inicio de enero suele venir acompañado de una avalancha de contenido, fotos, audios y, sobre todo, videos que comienzan a circular sin pausa en los chats personales y con mayor intensidad, en los grupos de mensajería.

En cuestión de días, muchos usuarios podrían empezar a recibir alertas de memoria llena sin saber exactamente qué ocurrió, sin embargo, existe un ajuste sencillo que puede marcar la diferencia y ayudar a conservar el espacio del celular desde los primeros días del año.

El problema silencioso que llena la memoria sin aviso

Durante esta época, los grupos de WhatsApp se convierten en una fuente constante de archivos multimedia.

Videos largos, felicitaciones reenviadas y grabaciones repetidas se descargan automáticamente en el dispositivo, incluso cuando no se abren, lo más crítico es que este proceso ocurre sin que el usuario lo note, haciendo que el almacenamiento se reduzca de forma acelerada.

Muchos de esos archivos se guardan automáticamente en el dispositivo, aunque el usuario nunca los abra ni los revise. Foto: Getty Images

El inconveniente no depende solo de la cantidad de chats, sino del tipo de contenido que circula, por supuesto, los videos, en particular, ocupan mucho más espacio que las imágenes o los audios y al descargarse de manera automática, terminan acumulándose en la memoria interna del teléfono.

Con el tiempo, esto puede generar fallos en aplicaciones, lentitud general e incluso impedir la toma de nuevas fotos o la descarga de archivos importantes.

¿Memoria llena? Este es el infalible truco para vaciar la papelera de WhatsApp y tener espacio para las fotos en Año Nuevo

El ajuste clave para tener control sobre lo que se descarga

Para evitar este desgaste innecesario del almacenamiento, WhatsApp ofrece una opción que permite decidir qué archivos se descargan y cuándo hacerlo.

La configuración se encuentra dentro de la aplicación, al ingresar al apartado de Configuración o directamente desde el perfil del usuario. Desde allí, se debe acceder a Almacenamiento y datos.

En ese menú aparece la sección relacionada con la descarga automática de archivos.

Allí es posible desactivar la descarga de fotos, audios y especialmente, videos tanto con datos móviles como con conexión WiFi.

WhatsApp cuenta con una función que ayuda a controlar qué archivos se guardan en el celular. Foto: Getty Images

Al hacerlo, los archivos ya no se guardarán de forma automática en el celular, sino que quedarán disponibles para descargarse solo si el usuario así lo decide.