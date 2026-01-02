Tecnología

Haga esta configuración en su celular para evitar que el almacenamiento se consuma comenzando año

El almacenamiento se reduce rápidamente por descargas automáticas de archivos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

3 de enero de 2026, 12:42 a. m.
Enero suele venir acompañado de una avalancha de fotos y videos en el celular.
Enero suele venir acompañado de una avalancha de fotos y videos en el celular. Foto: Getty Images

El inicio de enero suele venir acompañado de una avalancha de contenido, fotos, audios y, sobre todo, videos que comienzan a circular sin pausa en los chats personales y con mayor intensidad, en los grupos de mensajería.

En cuestión de días, muchos usuarios podrían empezar a recibir alertas de memoria llena sin saber exactamente qué ocurrió, sin embargo, existe un ajuste sencillo que puede marcar la diferencia y ayudar a conservar el espacio del celular desde los primeros días del año.

El problema silencioso que llena la memoria sin aviso

Durante esta época, los grupos de WhatsApp se convierten en una fuente constante de archivos multimedia.

Videos largos, felicitaciones reenviadas y grabaciones repetidas se descargan automáticamente en el dispositivo, incluso cuando no se abren, lo más crítico es que este proceso ocurre sin que el usuario lo note, haciendo que el almacenamiento se reduzca de forma acelerada.

Tecnología

Adiós a las contraseñas: así es la nueva tecnología que reemplazará la seguridad de sus equipos este 2026

Tecnología

Los cometas que visitarán la Tierra en enero 2026 y la tecnología para detectar amenazas

Tecnología

El Sol en su punto crítico: 2026 inicia con el mayor riesgo de un ‘apagón tecnológico’ global por tormentas solares

Tecnología

Enero inicia con una superluna conocida como la ‘Luna del Lobo’: esta es la fecha en la que podrá observar el fenómeno astronómico

Tecnología

OpenAI implementa cambios de cara al lanzamiento de nuevo dispositivo, ¿de qué se trata?

Tecnología

USB-C: descubra el verdadero significado de la letra ‘C’ en este tipo de conexión

Tecnología

Esto es lo que podría pasar si durante un vuelo se le olvida activar el ‘modo avión’ en su celular

Tecnología

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

Tecnología

Esta función que muchos usan a diario podría ser la responsable de que su celular se sobrecaliente más de lo normal

Tecnología

¿Por qué las aplicaciones de Android se actualizan tan seguido? Esta es la razón clave de seguridad y rendimiento

Este proceso suele pasar desapercibido y provoca que la memoria del teléfono se reduzca con rapidez.
Muchos de esos archivos se guardan automáticamente en el dispositivo, aunque el usuario nunca los abra ni los revise. Foto: Getty Images

El inconveniente no depende solo de la cantidad de chats, sino del tipo de contenido que circula, por supuesto, los videos, en particular, ocupan mucho más espacio que las imágenes o los audios y al descargarse de manera automática, terminan acumulándose en la memoria interna del teléfono.

Con el tiempo, esto puede generar fallos en aplicaciones, lentitud general e incluso impedir la toma de nuevas fotos o la descarga de archivos importantes.

¿Memoria llena? Este es el infalible truco para vaciar la papelera de WhatsApp y tener espacio para las fotos en Año Nuevo

El ajuste clave para tener control sobre lo que se descarga

Para evitar este desgaste innecesario del almacenamiento, WhatsApp ofrece una opción que permite decidir qué archivos se descargan y cuándo hacerlo.

La configuración se encuentra dentro de la aplicación, al ingresar al apartado de Configuración o directamente desde el perfil del usuario. Desde allí, se debe acceder a Almacenamiento y datos.

En ese menú aparece la sección relacionada con la descarga automática de archivos.

Allí es posible desactivar la descarga de fotos, audios y especialmente, videos tanto con datos móviles como con conexión WiFi.

Desde allí se accede al apartado de almacenamiento y uso de datos.
WhatsApp cuenta con una función que ayuda a controlar qué archivos se guardan en el celular. Foto: Getty Images

Al hacerlo, los archivos ya no se guardarán de forma automática en el celular, sino que quedarán disponibles para descargarse solo si el usuario así lo decide.

Más de Tecnología

La seguridad en línea avanza hacia sistemas que reducen la intervención humana.

Adiós a las contraseñas: así es la nueva tecnología que reemplazará la seguridad de sus equipos este 2026

Los grupos de mensajería pueden llenar la memoria sin que el usuario lo note.

Haga esta configuración en su celular para evitar que el almacenamiento se consuma comenzando año

La agenda celeste de 2026 se abrirá con cometas que cruzarán el entorno terrestre.

Los cometas que visitarán la Tierra en enero 2026 y la tecnología para detectar amenazas

El nuevo año comienza con advertencias científicas sobre posibles alteraciones tecnológicas temporales.

El Sol en su punto crítico: 2026 inicia con el mayor riesgo de un ‘apagón tecnológico’ global por tormentas solares

En enero habrá una Luna llena llamada 'Luna de Lobo'.

Enero inicia con una superluna conocida como la ‘Luna del Lobo’: esta es la fecha en la que podrá observar el fenómeno astronómico

OpenAI dejó ver su intención de convertir a ChatGPT en una herramienta más práctica y funcional.

OpenAI implementa cambios de cara al lanzamiento de nuevo dispositivo, ¿de qué se trata?

Los puertos USB pueden estar clasificados por colores.

USB-C: descubra el verdadero significado de la letra ‘C’ en este tipo de conexión

Modo avión - Imagen de referencia

Esto es lo que podría pasar si durante un vuelo se le olvida activar el ‘modo avión’ en su celular

Un celular hackeado puede representar la perdida de información sensible.

Si el celular se pierde o es robado, este truco permite localizarlo de inmediato y evitar la pérdida de información sensible

Getty Images

¿Cómo la IA está cambiando lo que consideramos real en redes? Así busca Instagram destacar el contenido auténtico

Noticias Destacadas