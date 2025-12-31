Tecnología

¿Memoria llena? Este es el infalible truco para vaciar la papelera de WhatsApp y tener espacio para las fotos en Año Nuevo

WhatsApp puede acumular archivos invisibles que terminan saturando la memoria del celular.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

31 de diciembre de 2025, 11:07 p. m.
Liberar espacio mejora el rendimiento del dispositivo sin usar aplicaciones externas.
Liberar espacio mejora el rendimiento del dispositivo sin usar aplicaciones externas. Foto: NurPhoto via Getty Images

Con la llegada de un nuevo año, muchos usuarios se encuentran con el mismo problema, el celular avisa que no hay espacio suficiente justo cuando se quieren guardar fotos, videos o recuerdos de las celebraciones.

En la mayoría de los casos, el culpable no es la cámara ni las aplicaciones nuevas, sino WhatsApp y los archivos que se acumulan sin que se note. Existe un método sencillo, poco conocido y efectivo para liberar memoria sin complicaciones ni riesgos.

El rincón donde WhatsApp guarda lo que no se ve

Aunque desde la aplicación se pueden borrar chats y archivos, WhatsApp conserva copias de fotos, videos y audios en una carpeta interna del teléfono que no siempre se vacía automáticamente. Es una especie de “depósito invisible” al que no se accede desde los menús habituales.

Investigadores en ciberseguridad detectaron una biblioteca que permitía espiar chats y archivos multimedia sin ser visible.
Fotos y videos pueden seguir ocupando espacio aunque ya no aparezcan en las conversaciones. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para encontrarlo, basta con abrir el administrador de archivos del celular y navegar por las carpetas internas hasta llegar a la ruta donde WhatsApp almacena su contenido multimedia.

Tecnología

NOAA alertó que se ha emitido una fuerte tormenta solar: estas son las consecuencias que traería la radiación

Tecnología

ChatGPT introduce nuevos ajustes: estos son los detalles

Tecnología

Primero Australia, ahora Francia busca prohibir a los menores de 15 años las redes sociales: este es el proyecto de ley

Tecnología

Wifi lento en casa: el ajuste del router que podría mejorar la velocidad del internet sin gastar dinero

Tecnología

El país que se une la carrera mundial de la inteligencia artificial; estos son los detalles

Tecnología

Cuidado con estos 4 números si lo llaman este 31 de diciembre: expertos advierten por qué no debe contestarlos

Tecnología

Las 2 amenazas que tendrá la Tierra comenzando 2026: equipo de astrónomos advirtieron la aproximación de los objetos

Tecnología

WhatsApp da la bienvenida al 2026 con nuevas funciones festivas que añaden un toque más personal y dinámico a las conversaciones

Tecnología

Contestar una simple videollamada puede dejar sus cuentas bancarias en ceros: así es como delincuentes estafan por WhatsApp

Tecnología

Mejor no los envié; los mensajes poco sensibles que no debería compartir por WhatsApp en año nuevo

Allí aparecen subcarpetas con imágenes, videos, audios y documentos que, aunque ya no se usan, siguen ocupando espacio valioso en la memoria del dispositivo.

Qué debe hacer si su celular está en el listado de teléfonos celulares que no tendrán WhatsApp en 2026

Cómo liberar espacio sin poner en riesgo la información

Eliminar estos archivos directamente desde el administrador de archivos es un procedimiento seguro y práctico. La ventaja es que se pueden revisar los elementos antes de borrarlos y decidir qué conservar y qué eliminar, sin afectar conversaciones activas ni configuraciones importantes de la aplicación.

Las descargas automáticas también pueden afectar el rendimiento del dispositivo.
Revisar los archivos antes de borrarlos ayuda a conservar solo lo realmente importante. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Al deshacerse de ese contenido acumulado, el teléfono recupera espacio de inmediato, lo que permite guardar nuevas fotos, grabar videos o simplemente mejorar el rendimiento del dispositivo. Es una solución ideal para comenzar el Año Nuevo con más memoria disponible y sin recurrir a aplicaciones externas ni procesos complicados.

Más de Tecnología

Los sistemas de vigilancia detectaron una llamarada que despertó atención por sus efectos indirectos en la Tierra.

NOAA alertó que se ha emitido una fuerte tormenta solar: estas son las consecuencias que traería la radiación

Para quienes ya interactúan con el sistema, el historial de conversaciones se transforma en la base para construir encuentros y temores al estilo de Derry.

ChatGPT introduce nuevos ajustes: estos son los detalles

Es una alternativa práctica para iniciar el Año Nuevo con más almacenamiento disponible.

¿Memoria llena? Este es el infalible truco para vaciar la papelera de WhatsApp y tener espacio para las fotos en Año Nuevo

El uso de teléfonos móviles en escuelas secundarias vuelve a estar en discusión en Francia.

Primero Australia, ahora Francia busca prohibir a los menores de 15 años las redes sociales: este es el proyecto de ley

El router WiFi siempre debe estar colocado en un espacio alto y abierto.

Wifi lento en casa: el ajuste del router que podría mejorar la velocidad del internet sin gastar dinero

Las llamadas eran grabadas con el fin de usarlas para alimentar la Inteligencia Artificial de datos

El país que se une la carrera mundial de la inteligencia artificial; estos son los detalles

Las llamadas breves son una señal común de fraude telefónico.

Cuidado con estos 4 números si lo llaman este 31 de diciembre: expertos advierten por qué no debe contestarlos

Ambos sobrevuelos forman parte del seguimiento rutinario del programa Asteroid Watch del JPL.

Las 2 amenazas que tendrá la Tierra comenzando 2026: equipo de astrónomos advirtieron la aproximación de los objetos

Niños en celular.

Avanza iniciativa para restringir el uso de redes sociales a menores de 15 años desde 2026: este es el país que impulsa la ley

El celular se puede poner más lento y afectar el rendimiento de algunas funciones.

¿Por qué las aplicaciones de Android se actualizan tan seguido? Esta es la razón clave de seguridad y rendimiento

Noticias Destacadas