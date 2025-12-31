¿Memoria llena? Este es el infalible truco para vaciar la papelera de WhatsApp y tener espacio para las fotos en Año Nuevo

Con la llegada de un nuevo año, muchos usuarios se encuentran con el mismo problema, el celular avisa que no hay espacio suficiente justo cuando se quieren guardar fotos, videos o recuerdos de las celebraciones.

En la mayoría de los casos, el culpable no es la cámara ni las aplicaciones nuevas, sino WhatsApp y los archivos que se acumulan sin que se note. Existe un método sencillo, poco conocido y efectivo para liberar memoria sin complicaciones ni riesgos.

El rincón donde WhatsApp guarda lo que no se ve

Aunque desde la aplicación se pueden borrar chats y archivos, WhatsApp conserva copias de fotos, videos y audios en una carpeta interna del teléfono que no siempre se vacía automáticamente. Es una especie de “depósito invisible” al que no se accede desde los menús habituales.

Fotos y videos pueden seguir ocupando espacio aunque ya no aparezcan en las conversaciones. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Para encontrarlo, basta con abrir el administrador de archivos del celular y navegar por las carpetas internas hasta llegar a la ruta donde WhatsApp almacena su contenido multimedia.

Allí aparecen subcarpetas con imágenes, videos, audios y documentos que, aunque ya no se usan, siguen ocupando espacio valioso en la memoria del dispositivo.

Cómo liberar espacio sin poner en riesgo la información

Eliminar estos archivos directamente desde el administrador de archivos es un procedimiento seguro y práctico. La ventaja es que se pueden revisar los elementos antes de borrarlos y decidir qué conservar y qué eliminar, sin afectar conversaciones activas ni configuraciones importantes de la aplicación.

Revisar los archivos antes de borrarlos ayuda a conservar solo lo realmente importante. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Al deshacerse de ese contenido acumulado, el teléfono recupera espacio de inmediato, lo que permite guardar nuevas fotos, grabar videos o simplemente mejorar el rendimiento del dispositivo. Es una solución ideal para comenzar el Año Nuevo con más memoria disponible y sin recurrir a aplicaciones externas ni procesos complicados.