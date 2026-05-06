Quedarse sin espacio en WhatsApp ya no será un problema: así puede recuperar memoria fácil y rápido

Mantener suficiente espacio libre es fundamental para que WhatsApp funcione de manera estable en dispositivos Android y iOS. Cuando la memoria interna se satura, la aplicación puede presentar fallas, lentitud en la carga de contenidos e incluso dificultades para enviar o recibir mensajes. Por esta razón, administrar correctamente el espacio ocupado por archivos y conversaciones resulta clave para asegurar un rendimiento óptimo.

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Uno de los puntos que suele generar dudas es la diferencia entre el almacenamiento que reporta WhatsApp y el que muestra el sistema del teléfono. Esta variación responde a los distintos métodos de cálculo que emplean la aplicación y el sistema operativo, por lo que no se trata de un error, sino de una discrepancia técnica en la medición.

Antes de iniciar cualquier proceso de limpieza, conviene realizar una copia de seguridad de las conversaciones en Google Drive. Así se evita la pérdida de información relevante al eliminar archivos o chats.

Cómo revisar el uso de almacenamiento

Desde el menú de configuración de la aplicación es posible consultar cuánto espacio ocupa WhatsApp en el dispositivo. En la sección “Almacenamiento y datos”, la opción “Administrar almacenamiento” permite visualizar el total de memoria utilizada e identificar los elementos de mayor tamaño.

Además, cada chat ofrece acceso directo al contenido compartido. Allí se pueden ordenar fotos, videos y documentos según su peso, lo que facilita ubicar rápidamente los archivos que más espacio consumen.

Puede existir una discrepancia entre lo que muestra WhatsApp y el sistema del teléfono. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Así puede limpiar la memoria de WhatsApp correctamente

Para liberar espacio, la plataforma permite revisar archivos grandes o aquellos que han sido reenviados múltiples veces, ya que suelen acumularse sin que el usuario lo advierta. También se puede filtrar el contenido por fecha o tamaño, lo que agiliza la selección.

Al elegir un elemento, es posible consultar su origen, la fecha de envío e incluso localizarlo dentro de la conversación correspondiente. Asimismo, existe la opción de marcar contenidos importantes o retirar esa clasificación cuando deje de ser necesaria.

Eliminar archivos es un proceso simple: basta con seleccionar uno o varios elementos y enviarlos a la papelera. No obstante, es importante tener en cuenta que esta acción es definitiva y no permite recuperar el contenido desde el chat original. Además, si existen copias duplicadas, será necesario eliminarlas todas para liberar el espacio por completo.

La acumulación de contenido multimedia suele ser la principal causa de saturación. Foto: Getty Images

Otra alternativa consiste en utilizar la función de búsqueda integrada, que permite filtrar directamente por categorías como fotos, videos o documentos, facilitando la eliminación puntual sin necesidad de revisar cada conversación.

En algunos casos, también se ofrece la posibilidad de borrar estos archivos tanto de la aplicación como de la galería del dispositivo, lo que contribuye a una limpieza más completa.