La opción que debe activar en su celular para evitar que los videojuegos se bloqueen durante una partida importante

Los videojuegos para móviles se han convertido en una de las formas de entretenimiento más populares en la actualidad. Gracias a los avances en la tecnología de los smartphones, hoy es posible disfrutar de juegos con gráficos llamativos, efectos de sonido envolventes y experiencias interactivas que antes solo estaban disponibles en consolas y computadores.

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Sin embargo, no todos los juegos funcionan de manera óptima en todos los dispositivos, y muchos jugadores han experimentado que algunos títulos “se traban” o presentan retrasos durante la partida.

Uno de los motivos principales por los que los videojuegos para móviles pueden fallar está relacionado con el rendimiento del hardware. Los dispositivos con procesadores menos potentes, poca memoria RAM o gráficos integrados limitados pueden tener dificultades para ejecutar juegos que requieren muchos recursos. Esto provoca que la experiencia de juego se vuelva lenta, con pausas repentinas o caídas en los cuadros por segundo, afectando la jugabilidad.

Otro factor importante es el consumo de memoria y almacenamiento. Muchos juegos descargan datos adicionales durante la ejecución o guardan archivos temporales, lo que puede saturar la memoria interna del teléfono. Si el equipo tiene poco espacio disponible o está lleno de aplicaciones en segundo plano, el juego puede trabarse o incluso cerrarse inesperadamente.

Para minimizar los problemas de trabado, es recomendable mantener los dispositivos actualizados. Foto: Getty Images

Para mejorar el rendimiento del móvil, especialmente al jugar en línea, es recomendable aprovechar las funciones que el dispositivo ofrece. Según el portal movilzona.es, estas son algunas soluciones efectivas:

Liberar espacio y memoria: Se deben borrar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones no utilizadas y cerrar las que estén en segundo plano. Esto evita que el juego funcione lentamente o se bloquee.

Se deben borrar archivos innecesarios, desinstalar aplicaciones no utilizadas y cerrar las que estén en segundo plano. Esto evita que el juego funcione lentamente o se bloquee. Reducir o eliminar animaciones: Activando las opciones de desarrollador, es posible desactivar o disminuir la escala de animaciones, lo que hace que el dispositivo se perciba más rápido.

Activando las opciones de desarrollador, es posible desactivar o disminuir la escala de animaciones, lo que hace que el dispositivo se perciba más rápido. Configurar gráficos adecuadamente: Es recomendable ajustar la calidad visual, los fotogramas por segundo y las texturas según la capacidad del dispositivo, garantizando fluidez y ahorro de batería.

Es recomendable ajustar la calidad visual, los fotogramas por segundo y las texturas según la capacidad del dispositivo, garantizando fluidez y ahorro de batería. Optimizar brillo y modo de pantalla: Reducir el brillo y activar el modo oscuro mejora el rendimiento y prolonga la duración de la batería, especialmente durante sesiones prolongadas.

Reducir el brillo y activar el modo oscuro mejora el rendimiento y prolonga la duración de la batería, especialmente durante sesiones prolongadas. Desactivar conexiones y servicios innecesarios: Apagar wifi, Bluetooth, ubicación y otros servicios en segundo plano libera recursos, permitiendo que la CPU se concentre en el juego.

Apagar wifi, Bluetooth, ubicación y otros servicios en segundo plano libera recursos, permitiendo que la CPU se concentre en el juego. Usar el optimizador de juegos: Muchos dispositivos incluyen un modo Game Booster que ajusta automáticamente brillo, sonido, notificaciones y recursos del sistema para ofrecer una experiencia de juego más fluida.

Algunas acciones permiten jugar sin congelaciones, con menor consumo de batería y mejor rendimiento general. Foto: Getty Images

Para minimizar los problemas, también es recomendable mantener los dispositivos actualizados, cerrar aplicaciones innecesarias, liberar espacio de almacenamiento y elegir juegos compatibles con las características del celular.

Con estos cuidados, es posible disfrutar de horas de diversión sin interrupciones, jugando de manera fluida, con menor consumo de batería y un rendimiento general mucho más estable.