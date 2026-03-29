Videojuegos gratis para celular: cinco opciones imperdibles para descargar fácil y sin complicaciones

En los últimos años, los videojuegos móviles se han consolidado como una de las principales formas de entretenimiento en la vida cotidiana. Ya no es necesario contar con una consola o un computador potente: basta con un teléfono inteligente para acceder a miles de títulos.

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En este contexto, los juegos gratuitos se han posicionado como la opción preferida por millones de usuarios, ya que permiten a cualquier persona, sin importar su presupuesto, descargar y jugar de inmediato.

A esto se suma la comodidad. Los celulares acompañan a las personas en todo momento, lo que facilita jugar en cualquier lugar: en el transporte público, durante tiempos de espera o en momentos de descanso. Además, los juegos móviles están diseñados para sesiones cortas, adaptándose perfectamente a las rutinas actuales.

Así las cosas, el portal especializado Vandal realizó una selección de algunas de las mejores opciones disponibles para quienes buscan un nuevo juego en Android, todas con procesos de descarga sencillos.

Una buena conexión es fundamental, tanto para descargar como para jugar, especialmente en títulos con modo multijugador o conexión permanente. Foto: Getty Images

Entre las recomendaciones se destacan:

Rayman Adventures : un juego de plataformas tipo runner en 2D, donde el personaje avanza automáticamente. El jugador controla los saltos y ataques mientras recolecta criaturas llamadas Incrediballs para superar niveles llenos de obstáculos y enemigos.

: un juego de plataformas tipo en 2D, donde el personaje avanza automáticamente. El jugador controla los saltos y ataques mientras recolecta criaturas llamadas Incrediballs para superar niveles llenos de obstáculos y enemigos. PUBG Mobile : un battle royale multijugador en el que 100 jugadores caen en una isla y luchan por sobrevivir hasta que solo uno quede en pie. Mantiene una jugabilidad similar a la de su versión para consolas.

: un multijugador en el que 100 jugadores caen en una isla y luchan por sobrevivir hasta que solo uno quede en pie. Mantiene una jugabilidad similar a la de su versión para consolas. Genshin Impact : un RPG de mundo abierto con exploración en 3D, que ofrece un universo de fantasía con dioses, magia y criaturas, combinando aventura, combate y narrativa.

: un RPG de mundo abierto con exploración en 3D, que ofrece un universo de fantasía con dioses, magia y criaturas, combinando aventura, combate y narrativa. Asphalt 8: Airborne : Un juego de carreras arcade caracterizado por su alta velocidad, acrobacias y variedad de vehículos. Es uno de los títulos más populares de la saga Asphalt.

: Un juego de carreras arcade caracterizado por su alta velocidad, acrobacias y variedad de vehículos. Es uno de los títulos más populares de la saga Asphalt. Clash Royale: un juego de estrategia en tiempo real que combina cartas coleccionables, defensa de torres y batallas en línea contra otros jugadores.

Los juegos actuales ocupan varios gigabytes, por lo que es necesario tener suficiente espacio disponible para evitar errores. Foto: Getty Images

Aunque estas son buenas opciones, es importante tener en cuenta algunos aspectos técnicos antes de descargar. Uno de los más relevantes es el hardware del dispositivo: los juegos más exigentes requieren procesadores potentes y suficiente memoria RAM. En general, se recomienda contar con al menos 4 GB de RAM para juegos básicos y 6 GB o más para títulos más avanzados.

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Asimismo, el almacenamiento interno juega un papel fundamental. Muchos videojuegos ocupan varios gigabytes, por lo que disponer de espacio suficiente evitará fallos durante la descarga o instalación.

Por último, contar con una buena conexión a internet es clave para descargar videojuegos sin interrupciones. Igualmente, muchos títulos actuales requieren conexión constante para funcionar, especialmente aquellos que incluyen modos multijugador.