Videojuegos

Tecnología clave que hace parte de las más buscadas por los ‘gamers’ en Colombia: impulsa el salto de la industria

El mercado gamer en Colombia crece con jugadores que priorizan mejor tecnología.

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Redacción Tecnología
24 de marzo de 2026, 5:01 p. m.
La comunidad 'gamer' impulsa la demanda de equipos de alto rendimiento.
La comunidad 'gamer' impulsa la demanda de equipos de alto rendimiento. Foto: Getty Images

El mundo gamer en Colombia, según cifras, atraviesa una etapa de crecimiento acelerado, impulsada por una comunidad que no deja de expandirse y que ya reúne a millones de jugadores, principalmente jóvenes.

De acuerdo con proyecciones de la firma Informes de Expertos, el sector podría superar los 2.200 millones de dólares en los próximos años. Este panorama ha llevado a que fabricantes y marcas tecnológicas ajusten sus propuestas para responder a un público que ya no se conforma con lo básico, sino que busca una experiencia más completa al momento de jugar.

Monitores marcan la diferencia en la experiencia ‘gamer’

Uno de los cambios señalados está en la importancia que han ganado los monitores, pues, lejos de ser un accesorio secundario, hoy se consideran una pieza clave para disfrutar al máximo los videojuegos, tanto en PC como en consolas PlayStation, Xbox o Nintendo Switch.

Existen diferentes tipos de monitores gamer, sin embargo, ciertas características se acoplan mejor a diferentes videojuegos.
Los gamers priorizan monitores que mejoren la claridad y el detalle. Foto: Getty Images

Los jugadores buscan pantallas que permitan ver cada detalle con claridad, desde los colores más intensos hasta los movimientos más rápidos. En ese sentido, aspectos como la fluidez de la imagen, la nitidez y el contraste se han vuelto determinantes para mejorar el rendimiento y la inmersión en cada partida.

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La exigencia de monitores que marca tendencia en ‘gamers’

Ya no se trata únicamente de velocidad, sino de lograr una experiencia visual más realista.

“Los usuarios de hoy buscan dispositivos que no solo ofrezcan velocidad, sino que garanticen una representación precisa de los colores y resuelvan la falta de profundidad que presentan los paneles tradicionales. El jugador colombiano es cada vez más exigente con la calidad visual y entiende que, para disfrutar de títulos con estéticas complejas, se requiere una precisión cromática que solo los píxeles autoiluminados pueden ofrecer”, afirma Catherin Ospina, gerente de mercadeo de LG Colombia, en relación con el modelo UltraGear OLED.

Jugadores exigen imágenes más profundas y colores más fieles.
La precisión del color se vuelve clave en la experiencia de juego. Foto: Getty Images

Entre las características más valoradas por los especialistas se encuentran monitores que cuentan con tecnología de:

  • Alta tasa de actualización
  • Tiempos de respuesta casi inmediatos
  • Niveles de contraste elevados

Estas cualidades permiten que la imagen se vea más fluida y que las acciones en pantalla reaccionen sin retrasos, algo clave tanto para jugadores competitivos como para quienes buscan una experiencia más envolvente.