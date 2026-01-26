Videojuegos

Colombia recibe dos nuevos pesos pesados en el mercado gamer: nuevo portátil y torre marcan tendencia

El ecosistema gamer en Colombia suma nuevas opciones pensadas para el juego competitivo y la creación digital.

27 de enero de 2026, 3:32 a. m.
Dos lanzamientos recientes reflejan el crecimiento sostenido del mercado de videojuegos en el país.
Dos lanzamientos recientes reflejan el crecimiento sostenido del mercado de videojuegos en el país.

El gaming en Colombia atraviesa uno de sus momentos más visibles, lo que antes era visto como un pasatiempo aislado hoy reúne a jugadores profesionales, creadores de contenido, streamers y comunidades digitales que crecen a diario. En ese escenario, la llegada de dos nuevos equipos pensados específicamente para este público confirma que el país ya es un mercado clave para la industria.

La unión entre HP y Riot Games busca fortalecer esa tendencia con el lanzamiento de dos dispositivos de edición limitada, inspirados en universos tan reconocidos como League of Legends y Valorant.

Se trata de una apuesta que combina diseño, potencia y una experiencia pensada para quienes juegan, crean contenido o transmiten en vivo de forma constante.

Ambos equipos están disponibles en Colombia a través de cadenas como Alkosto y Ktronix, sin embargo, es importante tener en cuenta de como se tratan de ediciones limitadas su disponibilidad podría variar rápidamente.

OMEN 16 League of Legends: un portátil pensado para jugar y crear desde cualquier lugar

El OMEN 16 League of Legends Edición Limitada es un computador portátil diseñado para quienes buscan rendimiento sin perder movilidad. Está enfocado en ofrecer fluidez para videojuegos exigentes, edición de video y transmisiones en vivo.

De acuerdo con el portal de HP, su rendimiento, “Hasta Intel Core i7-14650HX (hasta 5,2 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 30 MB de memoria caché L3, 16 núcleos y 24 subprocesos)“.

A esto se suma una tarjeta gráfica dedicada:

  • Hasta NVIDIA GeForce RTX 5070 para laptop
  • Memoria dedicada GDDR7 de 8 GB

La memoria RAM puede alcanzar hasta 32 GB DDR5, lo que ayuda a mantener estabilidad incluso en sesiones largas (cuenta con 2 ranuras de memoria), mientras que su almacenamiento SSD de hasta 1 TB (Unidad SSD M.2 PCIe Gen4 NVMe) permite cargar juegos y archivos en menos tiempo, (Capacidad de hasta 1 TB/Incluye 2 ranuras de almacenamiento).

La pantalla de 16 pulgadas cuenta con resolución de WQXGA (2560 x 1600), brillo de 500 nits y una frecuencia de actualización de 60 y 240 Hz, lo que se traduce en imágenes más suaves y una experiencia visual cómoda. Además, incluye tecnologías que reducen la luz azul para disminuir la fatiga visual.

En diseño y conectividad, el portátil cuenta con teclado retroiluminado RGB, múltiples puertos USB (1x Tipo-C y 2x Tipo-A), 1x salida HDMI 2.1, conexión para audífonos y red cableada. Todo esto en un equipo que pesa poco más de dos kilos (2,43 kg (5,36 lb)) y que incorpora detalles visuales inspirados en League of Legends.

OMEN 35L Valorant: una torre gamer hecha para el máximo desempeño

Por otro lado, la OMEN 35L Valorant Limited Edition es una computadora de escritorio dirigida a quienes buscan potencia constante y mayor capacidad de expansión. Está pensada para jugadores competitivos, streamers y usuarios que exigen alto desempeño durante largas jornadas.

Este equipo integra hasta un procesador: “Hasta Intel Core i7-14700F con hasta 5,4 GHz con tecnología Intel Turbo Boost*“, comenta HP, acompañado hasta de una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5080 de 16 GB, preparada para juegos actuales y futuros con alto nivel de detalle.

En el apartado de memoria, la torre puede alcanzar hasta 64 GB de RAM DDR5 (4 x 16 GB), ideal para multitarea, edición de video o transmisiones en alta calidad. El almacenamiento HP comenta en su portal que: “Almacenamiento en SSD de hasta 2 TB y HDD de 2 TB“.

Uno de sus puntos más destacados es el sistema de refrigeración, que incluye varios ventiladores de gran tamaño y opciones de enfriamiento mejoradas. Esto ayuda a mantener temperaturas estables incluso cuando el equipo trabaja al máximo rendimiento.

El diseño exterior incorpora referencias visuales a Valorant, junto con una estructura robusta que facilita futuras mejoras o cambios de componentes.

