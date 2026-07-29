Alcalde Galán anunció una convocatoria con beneficios para emprendimientos y empresas: así puede aspirar

Las empresas y los emprendimientos de Bogotá-Región tendrán la posibilidad de acceder a un programa de acompañamiento especializado orientado a fortalecer sus procesos de innovación. La iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Bogotá junto con varias entidades aliadas, contempla un número limitado de beneficiarios y ofrecerá servicios que, según la administración distrital, representan un alto valor para quienes resulten seleccionados.

Alcalde Galán hizo anuncio que beneficiará a miles de bogotanos: “Aprovechen este espacio”

Una convocatoria enfocada en fortalecer la innovación

La estrategia hace parte del proyecto 2600 Generación Llega Alto, una iniciativa que busca identificar organizaciones con potencial para desarrollar nuevas soluciones, incorporar herramientas tecnológicas y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

En esta primera fase se proyecta seleccionar hasta 328 emprendimientos y empresas durante los próximos tres años. El propósito es acompañarlas con una ruta de servicios diseñada según las necesidades de cada organización, para ayudarles a mejorar su competitividad y facilitar su llegada a nuevos mercados.

Startups, MiPymes y grandes empresas podrán acceder a un programa para fortalecer su crecimiento. Foto: Getty Images

La convocatoria está dirigida a diferentes tipos de organizaciones, desde emprendimientos basados en ciencia y tecnología hasta startups, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), además de compañías de mayor tamaño interesadas en fortalecer sus procesos de innovación.

El alcalde Galán destacó el alcance de la iniciativa

Durante la presentación de la convocatoria, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, invitó a los emprendedores y empresarios de la ciudad a participar en el proceso de selección.

“Si usted tiene una empresa o un emprendimiento de base tecnológica o científica, este anuncio es para usted. Tenemos una convocatoria abierta hasta el próximo lunes 3 de agosto, así que pilas”, afirmó Galán.

Además, resaltó el valor de los servicios incluidos en el programa al señalar que se trata de “servicios que equivalen a cerca de 100 millones de pesos por cupo”.

Quienes sean elegidos no recibirán un incentivo económico directo. En cambio, accederán a una serie de servicios especializados orientados al crecimiento empresarial.

Entre ellos se encuentran espacios para desarrollar proyectos con laboratorios especializados, asesoría para convertir investigaciones en productos o servicios comercializables (transferencia tecnológica), acompañamiento para implementar herramientas de inteligencia artificial, mentorías con expertos, apoyo para conseguir inversionistas y orientación para explorar mercados internacionales.

Finalmente, hizo un llamado para que los interesados consulten los detalles del proceso de inscripción y aprovechen la oportunidad antes del cierre de la convocatoria.

Es importante tener en cuenta que cada empresa también será evaluada para identificar sus necesidades específicas. Con ese diagnóstico se construirá un plan de acompañamiento personalizado que permitirá aprovechar los distintos servicios disponibles.

Así será el proceso de selección

La convocatoria se desarrollará en varias etapas. En primer lugar, las empresas y emprendimientos deberán presentar su postulación y demostrar que cumplen con los requisitos establecidos.

Posteriormente, quienes integren el listado de elegibles participarán en una evaluación adicional, en la que un comité analizará distintos criterios para asignar los cupos disponibles. Las organizaciones seleccionadas pasarán a una fase de acompañamiento en la que recibirán un diagnóstico inicial y un plan de trabajo adaptado a sus características y objetivos.

Con esta convocatoria, el Distrito busca impulsar organizaciones con potencial innovador y fortalecer un ecosistema empresarial orientado al desarrollo de nuevas tecnologías, la creación de productos y la generación de oportunidades de crecimiento para Bogotá-Región.