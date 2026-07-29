Un reciente informe oficial difundido por la Casa Blanca ha dado un giro radical a la narrativa global sobre la pandemia de la covid-19, señalando “la verdad” de cómo surgió el virus. Este documento recopila una serie de hallazgos que cuestionan la gestión de altos funcionarios de salud y la veracidad de las medidas impuestas a la población durante la crisis sanitaria.

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Las sospechas sobre el laboratorio de Wuhan

De acuerdo con la información oficial, existen diversos factores biológicos y logísticos que apuntan al Instituto de Virología de Wuhan (WIV) como el punto de origen.

El informe destaca que el virus posee rasgos que no se encuentran en el entorno natural y que todos los contagios iniciales parecen provenir de una única introducción en humanos, lo cual difiere de pandemias anteriores donde hubo múltiples saltos de animales a personas.

Un punto crítico en esta investigación es la mención de la “investigación de ganancia de función”, un término técnico que se refiere a la modificación genética de organismos para hacerlos más potentes o transmisibles con el fin de estudiarlos. La Casa Blanca señaló que el reporte sería “la verdad” sobre la covid-19.

Según el reporte, “un incidente relacionado con un laboratorio, que involucró investigación de ganancia de función, es el origen más probable de la covid-19”. Además, se revela que varios investigadores de dicho instituto presentaron síntomas similares a los del coronavirus a finales de 2019, mucho antes de que se reportara oficialmente el brote.

El rol de las autoridades y el financiamiento externo

El documento también pone bajo la lupa a organizaciones y figuras clave de la salud pública en Estados Unidos. En él se señala que la organización EcoHealth Alliance, bajo la dirección del doctor Peter Daszak, habría utilizado recursos de los contribuyentes estadounidenses para facilitar experimentos considerados peligrosos en Wuhan.

De acuerdo con el texto, debido a estas presuntas irregularidades, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) suspendió el financiamiento de la organización e inició procesos legales en su contra.

El informe señala a EcoHealth Alliance por presunto uso de fondos para investigaciones en Wuhan. Foto: AP

Asimismo, el informe sostiene que hubo un esfuerzo deliberado por parte de funcionarios, entre ellos el doctor Anthony Fauci, para influir en la opinión pública. Según el texto, la publicación científica titulada The Proximal Origin of SARS-CoV-2, que defendía el origen natural del virus, “fue impulsada por el Dr. Fauci para promover la narrativa preferida de que la covid-19 se originó en la naturaleza”.

Críticas a las medidas de distanciamiento y confinamiento

Otro de los apartados del documento se refiere a la falta de base científica de algunas de las restricciones impuestas durante la pandemia. En ese sentido, califica la recomendación de mantener una distancia de “6 pies” (aproximadamente dos metros) como una medida arbitraria que, según el informe, afectó gravemente a escuelas y negocios. Sobre este punto, el reporte cita un testimonio del doctor Anthony Fauci ante el Congreso, en el que afirmó que dicha guía “simplemente apareció”.

Asimismo, el documento sostiene que no hubo pruebas concluyentes sobre la efectividad de los mandatos de uso de mascarillas y cuestiona el impacto económico y en la salud mental atribuido a los confinamientos prolongados. En el caso de Nueva York, indica que la decisión de enviar pacientes con covid-19 a hogares de adultos mayores “fue una negligencia médica” que, según el informe, posteriormente se intentó encubrir.

Denuncias de censura y control de la información

Finalmente, el informe de la Casa Blanca acusa a la administración anterior de haber silenciado voces críticas mediante presiones a plataformas digitales. Según el documento, ante la falta de respaldo de la población a sus posiciones, el gobierno de Biden recurrió a la censura.

“Cuando esos esfuerzos fracasaron, la administración Biden recurrió a la ‘censura descarada: coaccionar y confabularse con las mayores empresas de redes sociales del mundo para censurar toda disidencia relacionada con la covid-19’”, expresa el reporte.

El documento afirma que la administración Biden buscó frenar la disidencia en internet. Foto: X/@JoeBiden

Esta nueva postura oficial busca, de acuerdo con las fuentes, transparentar los fallos institucionales de organismos como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). El documento expone que esta última habría priorizado los intereses políticos de China sobre sus responsabilidades internacionales.

Con estos señalamientos, el Gobierno estadounidense busca establecer un precedente en la búsqueda de responsabilidades sobre el origen y la gestión de la mayor crisis sanitaria del siglo XXI.