Hantavirus vs. covid-19: no hay señales de una nueva pandemia

El epidemiólogo Juan José Badiola explica las diferencias clave entre el hantavirus y el COVID-19 y por qué no hay señales de una crisis sanitaria similar.

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¿Por qué el hantavirus no tiene la capacidad de propagación del covid-19 según la ciencia?

El resurgimiento de casos de hantavirus volvió a encender comparaciones inevitables con el covid-19.

Sin embargo, el epidemiólogo español Juan José Badiola, experto en sanidad animal y enfermedades infecciosas, insiste en un punto central: aunque ambos son virus de ARN, su comportamiento epidemiológico es muy distinto.

Por lo anterior, el hantavirus está lejos de representar una amenaza global como la que generó el covid-19.

El covid-19 logró expandirse rápidamente porque, desde su aparición, tenía una alta capacidad de transmisión entre humanos por vía aérea.

Esa característica fue determinante para que el SARS-CoV-2 se propagara a escala mundial en cuestión de semanas.

En contraste, el hantavirus no se transmite con facilidad entre personas.

La mayoría de los contagios ocurre por contacto con secreciones de roedores infectados, especialmente en ambientes contaminados.

Incluso en las pocas variantes donde puede haber transmisión interpersonal, esta es limitada y requiere condiciones muy específicas.

Para Badiola, esta diferencia estructural hace que el hantavirus no tenga el mismo potencial de expansión masiva.

Sin embargo, uno de los temores recurrentes es que el hantavirus pueda mutar y volverse más contagioso, como ocurrió con el coronavirus.

Badiola reconoce que, al ser un virus de ARN, tiene capacidad de mutación.

Pero, subraya que una transformación que permita transmisión eficiente entre humanos no es probable en el corto plazo.

El caso del covid-19 fue distinto: el virus ya estaba adaptado para transmitirse entre personas cuando comenzó la pandemia, y luego sus variantes optimizaron aún más esa capacidad. En el hantavirus, ese “salto evolutivo” aún no existe.

El hantavirus está asociado a roedores, principales portadores del virus que preocupa a autoridades de salud. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Alta letalidad, baja propagación: la clave que diferencia al hantavirus del covid-19

Otro contraste importante está en la relación entre gravedad y alcance.

El hantavirus puede tener tasas de letalidad más altas en ciertos casos, lo que lo convierte en una enfermedad seria desde el punto de vista clínico.

Sin embargo, el covid-19, aunque con menor letalidad promedio, logró un impacto global precisamente por su altísima transmisibilidad.

Esa combinación de contagio fácil y circulación silenciosa, fue la que desencadenó la crisis sanitaria mundial.

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En términos simples: el hantavirus es más peligroso para quien lo contrae, pero mucho menos capaz de propagarse masivamente.

El análisis de Juan José Badiola coincide con el consenso científico en donde de evidencia que el hantavirus requiere atención y prevención, pero no presenta, hoy por hoy, las condiciones necesarias para convertirse en una pandemia como la del covid-19.