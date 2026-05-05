El hantavirus sigue mostrando una distribución desigual en el mundo, con focos concentrados en Asia, Europa y el cono sur de América. En 2026, los reportes más altos provienen de países específicos, mientras Colombia mantiene vigilancia sin casos confirmados.

Hantavirus: síntomas, contagio y riesgos del virus que preocupa tras brote en un crucero

Países con mayor reporte de hantavirus en el mundo

Pero los datos epidemiológicos muestran que se trata de una enfermedad conocida desde hace décadas, con focos bien definidos y una distribución geográfica desigual.

Su comportamiento global permite identificar con claridad qué países concentran la mayor carga de casos y cómo se ubica Colombia frente a ese panorama.

A nivel mundial, la carga de la enfermedad no es homogénea. Según estimaciones recientes, se reportan entre 150.000 y 200.000 casos al año, concentrados principalmente en Asia y Europa, donde predominan variantes que afectan el riñón y suelen ser menos letales.

Sin embargo, en términos de gravedad clínica, América, especialmente Sudamérica, ha sido una de las regiones más vigiladas debido a la presencia de cepas más agresivas, como el virus de los Andes.

La enfermedad está asociada a cuadros respiratorios severos y con tasas de mortalidad que pueden rondar el 35 % o incluso más en algunos brotes.

Hantavirus en América: Argentina y Chile concentran los principales focos endémicos Foto: Getty Images

Hantavirus en 2026: panorama en Colombia

En el continente americano, los países con mayores reportes históricos y recientes son Argentina, Chile y, en menor medida, Brasil y Estados Unidos.

En el caso argentino y chileno, la enfermedad es considerada endémica en ciertas zonas rurales del sur, donde existen roedores reservorios específicos.

Además, el virus de los Andes, presente en esta región, es el único hantavirus con evidencia de transmisión limitada entre humanos en contextos muy específicos, lo que ha elevado la preocupación sanitaria en episodios recientes.

El brote reportado en mayo de 2026, vinculado a un crucero que había partido desde la Patagonia, refuerza este patrón geográfico.

Autoridades sanitarias internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, indicaron que los contagios probablemente se originaron en Sudamérica antes del embarque, una región donde el virus circula de manera natural en fauna silvestre.

Colombia, por ahora, se mantiene fuera de las estadísticas, aunque bajo monitoreo constante ante un virus que, aunque poco frecuente, puede ser altamente letal.

De acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Salud, no se han registrado casos confirmados de hantavirus en el país hasta la fecha.

Sin embargo, se mantiene la vigilancia epidemiológica debido a la presencia de roedores que podrían actuar como reservorios potenciales.

No obstante, el hecho de que no existan casos confirmados no implica ausencia total de riesgo.

Expertos advierten que factores como cambios ambientales, expansión urbana hacia zonas rurales y variaciones climáticas pueden modificar la interacción entre humanos y roedores.

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Lo anterior obliga a mantener sistemas de vigilancia activos y estrategias de prevención.

En 2026, el hantavirus no representa una pandemia ni una amenaza global masiva, pero sí un recordatorio de cómo enfermedades zoonóticas, aquellas transmitidas de animales a humanos, pueden emerger o reactivarse en contextos específicos.