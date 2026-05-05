Un reciente descubrimiento científico ha generado preocupación en la comunidad médica internacional al identificar la posible conexión entre un virus de origen acuático y una enfermedad ocular en humanos. El patógeno, conocido como Nodavirus de Mortalidad Encubierta (CMNV), que antes se asociaba exclusivamente con especies marinas, ahora estaría relacionado con afecciones que pueden afectar la visión.

Científicos logran detectar compuestos de mercurio nunca antes identificados en el aire: así fue el increíble hallazgo

La investigación, divulgada en la revista Nature Microbiology, evaluó a 70 pacientes que presentaban una condición denominada uveítis anterior viral con hipertensión ocular persistente (POH-VAU). Este análisis permitió avanzar en la comprensión del posible impacto de este virus en la salud ocular humana.

Esta afección, cuya causa no había sido determinada previamente, se manifiesta por episodios repetidos de inflamación y un incremento constante de la presión dentro del ojo, condiciones que pueden provocar daños permanentes en el nervio óptico si no se tratan a tiempo.

Los científicos lograron detectar la presencia del virus en muestras de tejido ocular y en la sangre de los pacientes analizados. Foto: Getty Images

Los científicos lograron detectar la presencia del virus en muestras de tejido ocular y en la sangre de los pacientes analizados, lo que permitió establecer una relación directa entre esta enfermedad emergente y la “infección por un virus de origen acuático”.

De acuerdo con la investigación, liderada por Shuang Liu, puso el foco en los hábitos de exposición de los pacientes. Los resultados mostraron que el 71,4% tenía antecedentes de contacto frecuente con productos marinos, especialmente en entornos donde no se adoptaron medidas de protección adecuadas durante su manipulación.

El informe destaca que la probabilidad de contraer la enfermedad aumenta con la frecuencia, la intensidad y la repetición de exposiciones de alto riesgo. (Imagen de referencia) Foto: Tomado de Facebook de Pedro De la Torre

Las conductas más vinculadas al riesgo incluyen la manipulación de animales marinos crudos sin el uso de guantes y el consumo de estos productos sin una adecuada cocción. En varios episodios, incluso heridas leves en la piel actuaron como vía de ingreso del virus al organismo.

El informe destaca que la probabilidad de contraer la enfermedad aumenta con la frecuencia, la intensidad y la repetición de exposiciones de alto riesgo. Asimismo, se evidenció que actividades domésticas relacionadas con la preparación de mariscos representan una proporción importante de los casos registrados.

Hallazgo histórico en Noruega: científicos descubren un objeto de 1.700 años tras el deshielo glaciar

Otro aspecto relevante identificado por los investigadores fue la presencia del virus en diversas especies acuáticas a nivel global, lo que amplía considerablemente las posibilidades de contacto con el patógeno.

Este panorama, junto con el crecimiento de la acuicultura y el incremento en el consumo mundial de pescado y mariscos, configura un contexto favorable para la aparición y propagación de nuevos casos en la población.