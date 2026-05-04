Hallazgo histórico en Noruega: científicos descubren un objeto de 1.700 años tras el deshielo glaciar

El avance del cambio climático ha provocado transformaciones evidentes en zonas de alta montaña, donde el deshielo estaría dejando al descubierto objetos y áreas que permanecieron ocultas durante siglos. En países como Noruega, este fenómeno ha permitido a los investigadores acceder a “restos” antiguos que aportan información clave sobre cómo vivían las comunidades del pasado.

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Entre los hallazgos más llamativos se encuentra una sandalia de cuero con aproximadamente 1.700 años de antigüedad, descubierta a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar. Su notable estado de conservación sorprende a los expertos, quienes consideran que este tipo de piezas no solo evidencia la presencia humana en condiciones extremas, sino también las dinámicas de movilidad en épocas antiguas.

El descubrimiento se produjo en el Horse Ice Patch, una zona ubicada en las montañas de Jotunheimen, cerca del paso de Lendbreen. Durante la Edad del Hierro, este sector fue un punto estratégico que conectaba el interior del territorio con la costa, facilitando tanto el transporte como el intercambio cultural entre comunidades.

La pieza descubierta data alrededor del año 300 d. C. y pertenece a una versión de la carbatina romana, un calzado utilizado en diversas regiones de Europa durante esa época. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención de los investigadores es su notable estado de conservación, ya que este tipo de material orgánico suele deteriorarse rápidamente con el paso del tiempo y las condiciones ambientales.

De acuerdo con el proyecto arqueológico Secrets of the Ice, el deshielo ha sido clave para que la pieza saliera a la luz. Durante siglos, el hielo funcionó como una especie de cápsula protectora natural, preservando el objeto hasta que el retroceso glaciar permitió su reciente exposición.

El entorno en el que se produjo el hallazgo resulta determinante para dimensionar su relevancia. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images

Además, el entorno en el que se produjo el hallazgo resulta determinante para dimensionar su relevancia. El hielo no solo permitió preservar la sandalia durante siglos, sino que también está dejando al descubierto numerosos objetos que permanecían ocultos en antiguas rutas de montaña, aportando nueva información sobre el pasado.

Para establecer la antigüedad del calzado, se realizaron análisis de radiocarbono que situaron su origen. Además, expertos como Vegard Vike, del Museo de Historia Cultural de Oslo, han participado en estudios y reconstrucciones que buscan comprender mejor su elaboración y la forma en que era utilizado.

Por su parte, en ese mismo sector se han recuperado otros vestigios, como esquís con más de 1.300 años de antigüedad, fragmentos textiles y diversas herramientas.