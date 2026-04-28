El fantasma letal de las profundidades del océano: así es la medusa de caja, capaz de matar en minutos con su potente veneno

Así como existen animales que no representan peligro para los seres humanos, hay otros cuya letalidad suele subestimarse. Uno de ellos habita en las profundidades del océano: es casi invisible y puede matar en cuestión de minutos. Se trata de la medusa de caja.

Comunidad científica, conmocionada tras descubrir a 2.500 metros de profundidad del océano seres vivos inimaginables

De acuerdo con lo reseñado por la National Geographic, pertenece al grupo científico Cubozoa y es un invertebrado marino conocido tanto por su belleza como por su peligrosidad. Es un animal carnívoro que se alimenta principalmente de pequeños peces y otros organismos marinos, a los que captura con sus tentáculos cargados de veneno.

Este tipo de medusa puede alcanzar un tamaño impresionante: hasta 3 metros de largo y aproximadamente 25 centímetros de ancho, con un peso que puede llegar a 2 kilogramos. En comparación con una persona de 1,83 metros de altura, sus tentáculos pueden superar ampliamente la estatura humana, lo que evidencia su gran extensión en el agua.

La medusa de caja es una de las criaturas más venenosas y letales del océano. Foto: Getty Images

Las medusas de caja suelen vivir en grupo, conocido como “fluther” o “golpe”, aunque también pueden encontrarse de forma individual. Su esperanza de vida en estado salvaje es de hasta un año, periodo durante el cual desarrollan sus habilidades de caza y supervivencia en aguas tropicales.

A pesar de su apariencia casi transparente y delicada, la medusa de caja es considerada una de las criaturas más venenosas del océano, lo que la convierte en un animal tan fascinante como peligroso, que debe observarse con extrema precaución.

Es un invertebrado marino perteneciente al grupo científico Cubozoa. Foto: Getty Images

Su toxina, capaz de atacar el corazón, el sistema nervioso y la piel, puede provocar dolor intenso, shock e incluso la muerte en cuestión de minutos. Habita en aguas del Indo-Pacífico, especialmente en el norte de Australia, y se caracteriza por su cuerpo transparente con forma cúbica y tentáculos que pueden alcanzar hasta 3 metros, cargados de miles de células urticantes.

A diferencia de otras medusas, puede nadar con rapidez y posee un sistema visual complejo, aunque carece de un cerebro central claramente definido.