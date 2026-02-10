Ciencia

Científicos se alertaron por gigantesca criatura que hallaron en las profundidades del océano nunca antes vista

Los avances tecnológicos han permitido a los expertos realizar exploraciones marinas profundas, dando lugar a descubrimientos sorprendentes.

Redacción Tecnología
10 de febrero de 2026, 3:09 p. m.
Un hallazgo en aguas argentinas sorprendió a los científicos.
El universo está lleno de misterios que, durante décadas, han despertado innumerables interrogantes sobre fenómenos que aún no tienen respuestas definitivas. Esta incertidumbre ha impulsado a científicos y expertos a explorar más allá de lo conocido, dando lugar a teorías, hipótesis y descubrimientos que han ampliado el conocimiento de la comunidad científica.

Uno de los principales aportes de la exploración oceánica es el avance en el entendimiento de la biodiversidad marina. En las profundidades del mar habitan especies capaces de sobrevivir a presiones extremas, oscuridad total y bajas temperaturas, condiciones que desafían lo que durante años se consideró posible para la vida.

Descubren medusa fantasma gigante a 250 metros de profundidad

El océano es, quizás, uno de los entornos más asombrosos del planeta, ya que en sus profundidades esconde formas de vida que no son visibles a simple vista. No obstante, las investigaciones científicas han permitido revelar parte de ese mundo oculto.

Recientemente, una expedición dio a conocer el hallazgo de una gigantesca “medusa fantasma” (Stygiomedusa gigantea) en aguas profundas frente a la costa de Argentina.

Exploración marina revela nueva barrera de coral y una rara medusa gigante,
Según informó National Geographic, una misión científica argentina, a bordo del buque R/V Falkor (too), exploró el mar profundo del Atlántico sur y realizó descubrimientos de gran relevancia. Tras varias semanas de trabajo, los investigadores identificaron la mayor barrera de coral Bathelia candida conocida hasta ahora, localizaron rezumaderos fríos ricos en compuestos químicos y lograron avistar a la enigmática medusa fantasma gigante.

El momento más impactante de la expedición fue el registro de esta medusa a unos 250 metros de profundidad. Se trata de una especie extremadamente rara, capaz de alcanzar casi diez metros de longitud, que ha sido observada en contadas ocasiones desde 1899.

El hallazgo fue posible gracias al uso del ROV SuBastian, un vehículo operado de forma remota con tecnología avanzada que permitió documentar en alta definición los ecosistemas del océano profundo.

Además, los científicos identificaron un ecosistema completo alrededor de un rezumadero frío, zonas del fondo marino donde se liberan metano y sulfuro de hidrógeno a temperatura ambiente. Estas sustancias sostienen comunidades microbianas que dan origen a redes alimentarias únicas y que podrían ofrecer pistas clave sobre el origen de la vida en la Tierra e incluso fuera de ella.

Una medusa de gran tamaño fue hallada en Argentina.
Este descubrimiento representa un nuevo avance para la ciencia, impulsado por el desarrollo de herramientas tecnológicas cada vez más sofisticadas. Mientras gran parte del océano continúe inexplorado, las profundidades marinas seguirán siendo una de las mayores fuentes de hallazgos científicos para la humanidad.

Científicos se alertaron por gigantesca criatura que hallaron en las profundidades del océano nunca antes vista

