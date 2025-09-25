Extraña medusa enciende las alertas en playas de Estados Unidos: sus tentáculos alcanzan hasta 20 metros de largo

La aparición de una criatura poco común en las playas de Texas ha llamado poderosamente la atención de las autoridades locales y de los bañistas.

Se trata de la llegada masiva de la medusa gigante Drymonema Larsoni, llamada también pink meanie, la cual se caracteriza por sus largos tentáculos, que pueden alcanzar en algunas ocasiones hasta los 20 metros.

Su aspecto de color rosado intenso ha sido el centro de atención de quienes frecuentan las playas del Golfo de México por esta época, ya que su parición no es usual en este lugar.

¿Por qué la alerta en las playas de Texas?

Este tipo de medusas al quedar enterradas en la arena se distinguen por su color intenso, el cual puede resultar bastante llamativo.

Sin embargo, los expertos en el tema han insistido en que no hay que acercarse a ellas, ya que, en primer lugar, no son comestibles, y en segundo, su picadura puede llegar a producir un intenso dolor.

De acuerdo a lo que ha explicado el director de participación comunitaria del Harte Research Institute en Texas,Jace Tunnell, está relacionada con la migración de su principal fuente de alimento: la medusa luna.

“Cuando las medusas luna están presentes, estas se alimentan de ellas y, una vez que desaparecen, también lo hacen las ‘pink meanie’”, detalló Tunnell.

Las condiciones de calor del final del verano y el inicio el otoño han favorecido el desplazamiento de esta especie hacia el Goolfo de México y además, también se las ha visto en las costas del Mediterráneo y de Sudáfrica.

Este desplazamiento evidencia el dinamismo de los sistemas acuáticos, donde la migración de una especie puede desencadenar el desplazamiento de otras hacia lugares poco frecuentes.

Recomendaciones ante la presencia de la medusa pink

Algunos bañistas han reportado su presencia e incluso uno de ellos, aseguró por redes, que definitivamente son criaturas agresivas y que su picadura es bastante dolorosa.

“Me picó en la espalda y dolió bastante”.

Por ellos, y por su gran proliferación en los últimos días, el Harte Research Institute aconseja que en caso de ser picado por alguna de ellas, se aplique vinagre en la zona afectada, ya que este producto ayudará a desprender los tentáculos de la piel y así reducir el dolor.

Los cambios en el ecosistema de estas medusas han hecho que aparezcan en territorios en donde no es común verlas y aunque representan un espectáculo natural, es necesario ser precavidos a la hora de meterse al agua.

Aunque la presencia de esta especie no representa graves peligros para la salud, es mejor evitar ingresar a las zonas costeras en donde se encuentra, hasta que siga su camino y se desplace de nuevo hasta su lugar de origen.

Si quiere apreciar el espectáculo rosa, puede hacerlo siempre y cuando tome las precauciones del caso para no entrar en contacto con ellas.