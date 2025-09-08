Suscribirse

No haga esto en la playa: dos niños quedaron peligrosamente enterrados en California tras abrir un enorme hoyo en la arena

Los jóvenes tuvieron que ser rescatados, ya que la arena no les permitía salir.

Redacción Mundo
8 de septiembre de 2025, 6:58 p. m.
El agua ya pasaba de la mitad del cuerpo de los jóvenes, que estaban sentados dentro del hoyo. | Foto: Red Social X

En la playa de Newport, California, un juego de un par de niños pudo terminar en tragedia por subestimar el mar y la arena.

Los menores empezaron a cavar un hueco a orillas del mar, para ver como pasaba el agua por debajo del hoyo. En ese momento, solo era una acción inocente de dos niños divirtiéndose en la playa.

En video viral por redes sociales, se puede observar que la profundidad del hueco alcanzaba para que se sentaran allí.

Pero el caos inició cuando el agua del mar empezó a tomarse el agujero, tapando a los dos jóvenes. Cuando se iban a parar, no podían hacerlo.

Decenas de personas presentes en el lugar acudieron para ayudar a los menores, que ya estaban asustados. A pesar de los esfuerzos, la arena cada vez era más densa y el agua subía.

Una vez que la arena se moja, se vuelve pesada. Los enterró hasta la cintura. No pudieron salir”, dijo el capitán Mark Herman para Fox 11.

Tras varios minutos de retirar arena húmeda, ambos pudieron salir jalados por varias personas, en un hecho que pudo terminar en tragedia.

¿Por qué no debe hacer hoyos en las playas?

A pesar de que hacer castillos de arena o cavar agujeros en la arena es común, se debe hacer con cuidado y evitar a toda costa que tenga varios metros de profundidad.

Este tipo de huecos no son estables y suelen tener condiciones impredecibles. | Foto: Getty Images

Autoridades de California advierten que esto puede ser un peligro no solo para las personas que están en el hoyo, sino para quienes pasan después.

Por ejemplo, en 2014 un hombre en Fredericksburg, Virginia, falleció después de que una pared de arena se derrumbó sobre él después de excavar un túnel con 1,8 metros de profundidad.

Contexto: Devastador incendio en California destruye histórico campamento Chino y deja a la comunidad en shock

En ese estado, la arena húmeda se vuelve excesivamente pesada para cuerpo humano, y puede resultar en asfixia u ahogo mortal.

Por otro lado, dificulta el acceso de vehículos de emergencias y rescate. Además, pone en riesgo a animales que habitan esos ecosistemas, como las tortugas marinas.

Si opta por cavar dichos hoyos, procure que no pase de 60 centímetros, ni que pase de la altura de la rodilla de la persona más baja que se encuentre en la zona.

