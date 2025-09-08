En la playa de Newport, California, un juego de un par de niños pudo terminar en tragedia por subestimar el mar y la arena.

Los menores empezaron a cavar un hueco a orillas del mar, para ver como pasaba el agua por debajo del hoyo. En ese momento, solo era una acción inocente de dos niños divirtiéndose en la playa.

En video viral por redes sociales, se puede observar que la profundidad del hueco alcanzaba para que se sentaran allí.

Two kids get trapped in the sand after water entered a hole they dug at Newport Beach in California.



Bystanders and eventually lifeguards jumped into action to pull the boys from the sand.



“Once that sand gets wet it gets heavy. It basically buried them from their waist down.… pic.twitter.com/0CVB6RbnAt — Collin Rugg (@CollinRugg) September 6, 2025

Pero el caos inició cuando el agua del mar empezó a tomarse el agujero, tapando a los dos jóvenes. Cuando se iban a parar, no podían hacerlo.

Decenas de personas presentes en el lugar acudieron para ayudar a los menores, que ya estaban asustados. A pesar de los esfuerzos, la arena cada vez era más densa y el agua subía.

“Una vez que la arena se moja, se vuelve pesada. Los enterró hasta la cintura. No pudieron salir”, dijo el capitán Mark Herman para Fox 11.

Tras varios minutos de retirar arena húmeda, ambos pudieron salir jalados por varias personas, en un hecho que pudo terminar en tragedia.

¿Por qué no debe hacer hoyos en las playas?

A pesar de que hacer castillos de arena o cavar agujeros en la arena es común, se debe hacer con cuidado y evitar a toda costa que tenga varios metros de profundidad.

Este tipo de huecos no son estables y suelen tener condiciones impredecibles. | Foto: Getty Images

Autoridades de California advierten que esto puede ser un peligro no solo para las personas que están en el hoyo, sino para quienes pasan después.

Por ejemplo, en 2014 un hombre en Fredericksburg, Virginia, falleció después de que una pared de arena se derrumbó sobre él después de excavar un túnel con 1,8 metros de profundidad.

En ese estado, la arena húmeda se vuelve excesivamente pesada para cuerpo humano, y puede resultar en asfixia u ahogo mortal.

Por otro lado, dificulta el acceso de vehículos de emergencias y rescate. Además, pone en riesgo a animales que habitan esos ecosistemas, como las tortugas marinas.