Devastador incendio en California destruye histórico campamento Chino y deja a la comunidad en shock

La histórica ciudad de Chinese Camp, considerada un emblema en la época de la fiebre del oro en California, quedó devastada por un incendio forestal que avanzó con gran rapidez y destruyó varias viviendas.

Según CalFire, la agencia estatal de bomberos, el fuego fue ocasionado tras la caída de un rayo y las llamas ya han consumido cerca de 16.1 kilómetros cuadrados, lo que ha obligado a la evacuación de residentes de varias comunidades.

El impacto en Chinese Camp

La destrucción causada por el incendio en Chinese Camp ha generado un profundo dolor entre los residentes y defensores del patrimonio histórico, ya que este lugar fue fundado en 1850 por inmigrantes chinos, durante la época de la fiebre del oro.

Tiene un gran valor histórico, por lo que es considerado como uno de los sitios más antiguos que documentan la presencia asiática en California.

Varias de sus casas tenían estructuras de madera del siglo XIX y objetos que iban narrando la vida de los primeros mineros. La gran mayoría de este legado, que incluían fotos y reliquias familiares, ha sido consumido por las llamas.

“Cuando un edificio histórico se quema, no solo se pierde una estructura: se borra un capítulo de nuestra identidad colectiva”, lamentaron Sharon y Stephen Provost, investigadores del Chinese Camp.

En términos turísticos, el incendio de este lugar histórico también es significativo. Chinese Camp se había convertido en una parada obligada para quienes recorrían la ruta hacia Yosemite y para quienes estaban interesados en la inmigración china en Estados Unidos.

La pérdida es irreparable, debido a la cantidad de piezas destruidas por el voraz incendio. Muchos temen que se quede en el olvido el legado de este grupo de inmigrantes que llegó con la esperanza de hacer una nueva vida en el territorio americano.

Un rayo causó el incendio que amenaza con consumir el histórico Chinese Camp | Foto: Getty Images

¿Cómo se desarrolla el incendio?

De acuerdo a lo que se registra en medios como el Washington Post, CalFire reporta este incendio como parte del complejo denominado TCU September Lightning Complex, que reúne a más de una docena de incendios simultáneos, fruto de 4.700 descargas eléctricas registradas en la región.

Aunque no ha habido reporte de muertos ni de heridos, las llaman siguen avanzando en la localidad rural que cuenta con cientos de casas móviles, por lo que se han emitido órdenes de evacuación obligatorias.

Las autoridades están tratando de controlar las llamas y por eso han solicitado más recursos para detener el incendio. Es así como un equipo conformado por escavadoras, aeronaves y tripulaciones, están actuando en conjunto para evitar que las voraces llamas sigan avanzando.