Así estará el clima en California tras alerta por nuevas olas de calor después de propagación de incendios en algunas zonas del estado

Varios condados del estado tendrán fuertes temperaturas durante la semana.

Redacción Mundo
2 de septiembre de 2025, 10:33 p. m.
Ola de calor se extiende por el sur de Europa con temperaturas sobre los 46 ºC en España, este sábado 28 de junio de 2025. En España, Portugal, Francia e Italia hay varias ciudades en alerta roja.
El estado vivirá temperaturas altas considerando que ya el verano está finalizando. | Foto: AFP

El estado de California vivirá una semana agitada tras alertas de calor emitidas por el National Weather Service, en zonas hacia el noroeste de Los Ángeles.

La temperatura podría alcanzar los 33° C en las horas donde el sol se pone más alto, con una sensación térmica más alta. Mientras que la mínima será de 23° C en horas de la noche.

Es fundamental mantenerse hidratado durante las olas de calor, y hacer lo mismo con los animales. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Se reporta una humedad sobre el 45%, por lo que la sensación de bochorno puede aumentar y es factible que el calor se sienta más.

La nubosidad estará mínima, así que los rayos ultravioleta subirán niveles máximos, representando riesgos para la salud.

Contexto: Avanza incendio en Napa County: más de 2.600 hectáreas afectadas y evacuaciones en la región vinícola de California

Respecto a la ola de calor anunciada, se recomienda no exponerse al sol durante largos periodos de tiempo.

Es preferible hacer actividad física al aire libre en horas tempranas de la mañana, mas no se recomienda su práctica a medio día.

Si es posible, use aire acondicionado para mantenerse fresco. Personas que no tienen acceso a este servicio, son vulnerables.

Vista con ropa delgada y de color claro para no recoger tanto calor. Además, el uso de gorra y gafas de sol protege de los rayos UV.

Procure mantenerse hidratado y no se exponga a carros sin calefacción con las ventanas cerradas.

Dicha alerta se da después de que California vivió un agosto cargado de incendios forestales en zonas áridas, pero con vegetación suficiente para que las llamas se proliferen.

Los bomberos de California están alerta ante cualquier eventualidad que requieran la activación de protocolos de emergencia.

