Estados Unidos

Avanza incendio en Napa County: más de 2.600 hectáreas afectadas y evacuaciones en la región vinícola de California

Más de 1.200 bomberos luchan contra las llamas, mientras miles de residentes y turistas son evacuados.

Redacción Semana
25 de agosto de 2025, 12:20 a. m.
Bomberos luchan contra las llamas en Napa County mientras miles de personas son evacuadas en medio de un incendio. | Foto: El País l AFP

Un incendio forestal de gran magnitud sigue arrasando la región vinícola de Napa Country, en California, lo que ha obligado a miles de personas a evacuar la zona.

El siniestro denominado Pickett Fire ya ha consumido más de 2.640 hectáreas, desde que empezó el pasado 21 de agosto, debido a las altas temperaturas y a los vientos fuertes de esta temporada.

¿Cómo se está deteniendo el fuego en California?

Ante las persistentes llamas, las autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatorias, mientras más de mil bomberos, 80 camiones cisterna y siete helicópteros, trabajan para contener el avance del fuego.

El Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California, CalFire, ha dicho que hasta la noche del sábado solo se había podido contener un 11% del incendio forestal, por lo que las alarmas permanecen encendidas.

Aunque no es fácil ingresar en el terreno afectado por el incendio, las unidades de bomberos han contado con el apoyo de helicópteros y drones para operar, sobre todo, en las horas de la noche, de manera que las acciones para detener el fuego no han parado.

Jeremy Pierce, jefe de operaciones de CalFire, subrayó que el avance del Pickett Fire está motivado por la pendiente y la vegetación seca, sin la influencia de vientos extremos, lo que ha permitido controlar parcialmente la situación.

El humo denso cubre el cielo de Napa County, donde un incendio forestal amenaza viñedos. | Foto: Pixabay

La región vinícola afectada

Las órdenes de evacuación afectan zonas próximas a la ciudad de Calistoga. Ante el avance del fuego, las autoridades invitan a los habitantes a seguir las indicaciones dadas y a evacuar de inmediato.

Napa Country es conocida por ser una de las regiones vinícolas más reconocidas en Estados Unidos y ahora el fuego amenaza con desaparecer varias de sus hectáreas.

Este incendio coincide con la presencia de una fuerte ola de calor que afecta gran parte de la costa oeste de Estados Unidos, lo que eleva la posibilidad de que se presenten más siniestros en la zona, debido a las condiciones de sequía.

Por lo anterior, hay advertencias de bandera roja para las montañas al norte de Los Ángeles y en Santa Bárbara.

California no es el único estado que está siendo afecta do por los incendios forestales. Se sabe que en Oregón el Flat Fire ha arrasado por lo menos 1.335 hectáreas en el centro del estado y que se ha extendido rápidamente debido al calor persistente y al terreno seco.

Las causas del Pickett Fire aún son motivo de investigación. El despliegue de personal y la tecnología utilizada buscan que no se vuelvan a repetir las consecuencias devastadoras de Gass Fire, hace 4 años.

