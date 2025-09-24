Estados Unidos
Emiten alerta para millones de residentes en cuatro estados de EE. UU. por peligro potencialmente mortal en las aguas de la zona
Los bañistas podrían enfrentarse a corrientes y oleajes fuertes y peligrosos para la integridad física.
Una alerta emitida por el El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) impacta las playas y zonas de baño en inmediaciones al lago Michigan y cuatro estados que lo bordean.
Según la entidad, durante el miércoles 24 de septiembre y el jueves 25 del mismo mes, se presentarán olas y corrientes potencialmente mortales en zonas playeras de Wisconsin, Indiana, Michigan e Illinois.
En Winsconsin, la NWS de Milwaukee declaró peligro en los condados de Sullivan Racine y Kenosha entre las 10:00 de la mañana del miércoles, hora local de Costa Este, hasta el jueves al medio día.
“Se esperan vientos del norte al noreste de 24 a 40 km/h y olas de 0,9 a 1,5 metros. Manténgase fuera del agua y alejado de zonas peligrosas como muelles y rompeolas”, menciona el comunicado de la entidad.
Por su parte, la dependencia oficial en Chicago, Illinois, informó que “la alta amenaza de corrientes de resaca continuará hasta el jueves por la mañana en las playas de la zona”.
“Se producirá una transición a condiciones más secas y cálidas hacia viernes y sábado, y el próximo fin de semana”, agregó la oficina de la NWS en el lugar.
Además, la advertencia también incluye playas de los condados de Lake y Porter, Indiana, como también las regiones de Lake, Cook del Norte y Cook Central en Illinois.
Las olas podrían alcanzar los 180 centímetros, lo que configura un potencial peligro para nadadores sin experiencia, o personas que estén en el agua sin medidas de prevención.
Precauciones a tener en cuenta
Las autoridades advierten que los bañistas deben mantenerse afuera del agua. Además, evitar estar cerca de los muelles y diques que funcionan como rompeolas, ya que las corrientes podrían debilitar o tumbar la estructura.
Estas olas y corrientes fuertes podrían arrastrar a las personas hacia aguas más profundas, incluso si solo están caminando al borde del muelle.
Se recomienda no nadar durante estos días y estar atento a los comunicados de las autoridades y cuerpos de emergencia.