Millones de conductores en Illinois, Estados Unidos, podrían enfrentan cambio clave en el seguro de automóviles

Millones de conductores en Estados Unidos están sorprendidos debido a los recientes cambios en los seguros de los automóviles.

La nueva forma como se comenzarán a calcular las tarifas del seguro para el carro no solo podrán afectar económicamente a los conductores, sino que ajustarán los límites de cobertura, lo que significa modificaciones en varios estados.

¿Por qué se da el cambio en los seguros para carros en Illinois?

De acuerdo a lo que ha informado la oficina del Secretario del Estado, Alexi Giannoulias, alrededor de 8,5 millones de conductores están registrados en Illinois.

Para cumplir con lo que establece la ley, todos los dueños de vehículos deben tener un seguro para su carro.

Este seguro puede estar alrededor de 2.328 dólares al año y con una cobertura total.

Con el fin de lograr una política de precios mucho más justa, Giannoulias lidera una iniciativa para evitar que las aseguradoras utilicen factores económicos como la calificación crediticia, el código postal y la edad, para cobrar primas más altas a los residentes de este estado.

“Actualmente, las compañías de seguros utilizan diversos factores para determinar la prima, incluyendo varios que no tienen nada que ver con el historial de conducción (...)”, afirmó el mandatario.

La medida busca reformar el sistema de tarifas de seguro automotor, para que el historial de conducción sea el criterio principal en la fijación de primas. | Foto: Getty Images

Un costo que ha venido subiendo sin límites

El secretario de Estado, Alexi Giannoulias, ha encabezado una ofensiva legislativa y de concienciación bajo el lema Driving Change, con el fin de reformar el sistema de tarifas de seguro automotor.

Su propuesta central aboga por que el historial de conducción sea el criterio principal en la fijación de primas.

De acuerdo a lo expresado por Giannoulias, las pólizas están basadas en calificación crediticia y el código postal, lo que afecta en gran medida a las personas con bajos ingresos.

Según el sitio web de la campaña, el costo del seguro de automóviles en Illinois ha aumentado considerablemente, lo que ha hecho que la prima promedio de cobertura haya aumentado en un 18% entre 2023 y 2024.

Por otra parte, el funcionario argumenta que a los conductores responsables que viven en códigos postales minoritarios se les cobran tarifas al menos un 10 % más altas que a quienes viven en zonas sin minorías.

Giannoulias ya ha organizado varias asambleas públicas sobre el tema, donde los residentes de Illinois pueden expresar sus opiniones. Se han programado más reuniones durante septiembre y octubre.