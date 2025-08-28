Famosa marca de carros retira más de 355.000 camionetas en EE.UU. por riesgo de accidentes

Ford Motor Company anunció el retiro de 355.656 camionetas en Estados Unidos tras detectarse un fallo electrónico en el panel de instrumentos que puede dejar en blanco el tablero al arrancar, impidiendo la visualización de información vital como velocidad, niveles de combustible y señales de advertencia.

El problema afecta a modelos 2025-2026 de la familia F-Series, incluyendo F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD.

Según la NHTSA, este tipo de error aumenta el riesgo de accidente aunque no se han reportado hasta ahora lesiones ni choques vinculados directamente.

Según la NHTSA, este tipo de error aumenta el riesgo de accidente aunque no se han reportado hasta ahora lesiones ni choques vinculados directamente.

En coordinación con la NHTSA, Ford implementará una solución a través de una actualización del software del panel de instrumentos, disponible sin costo en concesionarios o mediante “over-the-air” para muchos vehículos. Las notificaciones a los propietarios comenzarán a enviarse por correo a partir del 2 de septiembre.

Este retiro se suma a una serie sin precedentes de llamadas a revisión que Ford ha emitido durante el año. Solo en 2025, la marca ha retirado casi 7 millones de vehículos, más que cualquier otro fabricante estadounidense en un solo año.

Entre los más recientes se incluyen casi 700.000 Ford Escape y Bronco Sport por problemas en el inyector de combustible y 850.000 vehículos por fallos en la bomba de combustible.

Este panorama ha tenido repercusiones financieras notables. En el segundo trimestre, Ford registró un cargo extraordinario de $600 millones de dólares relacionado con el recall del inyector, mientras que los costos de garantía aumentaron en $800 millones respecto al primer trimestre, alcanzando los 2.000 millones de dólares, equivalentes al 4 % de sus ventas, frente a un promedio histórico del 1,6 %.

Aun así, el mismo día del anuncio del nuevo recall, las acciones de Ford cerraron con una leve alza del 0,6 %, lo que sugiere que el mercado ya esperaba más medidas de este tipo.

La firma del óvalo azul lanzo su servicio Ford Pro en Colombia para trabajar de la mano con el sector productivo del país. | | Foto: Camilo Cetina - Semana

Según Kumar Galhotra, director de operaciones de Ford, el incremento en las llamadas a revisión refleja una estrategia intensiva para detectar y corregir tanto problemas de hardware como de software con rapidez, “ir un paso más allá para proteger a los clientes”.

Expertos consultados por medios como Barron’s y el Houston Chronicle señalan que, pese a estos record históricos de recalls, la capacidad de ofrecer actualizaciones remotas representa una ventaja importante, ya que reduce significativamente los costos logísticos y mejora la experiencia del usuario.