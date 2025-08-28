Suscribirse

Estados Unidos

Famosa marca de carros retira más de 355.000 camionetas en EE.UU. por riesgo de accidentes

La compañía enfrenta un nuevo golpe en medio de un año récord de retiros y crecientes costos de garantía.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

28 de agosto de 2025, 4:37 p. m.
EE.UU.
Ford retira casi medio millón de vehículos para solucionar problemas de incendio en el motor y en las puertas. | Foto: Getty Images

Ford Motor Company anunció el retiro de 355.656 camionetas en Estados Unidos tras detectarse un fallo electrónico en el panel de instrumentos que puede dejar en blanco el tablero al arrancar, impidiendo la visualización de información vital como velocidad, niveles de combustible y señales de advertencia.

El problema afecta a modelos 2025-2026 de la familia F-Series, incluyendo F-150, F-250 SD, F-350 SD, F-450 SD y F-550 SD.

Según la NHTSA, este tipo de error aumenta el riesgo de accidente aunque no se han reportado hasta ahora lesiones ni choques vinculados directamente.

EE.UU.
Proveedor de software para unos 15.000 concesionarios de automóviles, se vio afectado esta semana por ciberataques devastadores que han tenido un efecto devastador en la industria automotriz. | Foto: Bloomberg via Getty Images

En coordinación con la NHTSA, Ford implementará una solución a través de una actualización del software del panel de instrumentos, disponible sin costo en concesionarios o mediante “over-the-air” para muchos vehículos. Las notificaciones a los propietarios comenzarán a enviarse por correo a partir del 2 de septiembre.

Este retiro se suma a una serie sin precedentes de llamadas a revisión que Ford ha emitido durante el año. Solo en 2025, la marca ha retirado casi 7 millones de vehículos, más que cualquier otro fabricante estadounidense en un solo año.

Entre los más recientes se incluyen casi 700.000 Ford Escape y Bronco Sport por problemas en el inyector de combustible y 850.000 vehículos por fallos en la bomba de combustible.

Contexto: Toyota Hilux, Chevrolet Colorado, Volkswagen Amarok, Renault Alaskan, Ford Ranger o Nissan Frontier: ¿cuál gasta menos en taller?

Este panorama ha tenido repercusiones financieras notables. En el segundo trimestre, Ford registró un cargo extraordinario de $600 millones de dólares relacionado con el recall del inyector, mientras que los costos de garantía aumentaron en $800 millones respecto al primer trimestre, alcanzando los 2.000 millones de dólares, equivalentes al 4 % de sus ventas, frente a un promedio histórico del 1,6 %.

Aun así, el mismo día del anuncio del nuevo recall, las acciones de Ford cerraron con una leve alza del 0,6 %, lo que sugiere que el mercado ya esperaba más medidas de este tipo.

La firma del óvalo azul lanzo su servicio Ford Pro en Colombia para trabajar de la mano con el sector productivo del país.
La firma del óvalo azul lanzo su servicio Ford Pro en Colombia para trabajar de la mano con el sector productivo del país. | | Foto: Camilo Cetina - Semana

Según Kumar Galhotra, director de operaciones de Ford, el incremento en las llamadas a revisión refleja una estrategia intensiva para detectar y corregir tanto problemas de hardware como de software con rapidez, “ir un paso más allá para proteger a los clientes”.

Contexto: Ford apuesta duro por los vehículos eléctricos: invertirá 5.000 millones de dólares en EE. UU.

Expertos consultados por medios como Barron’s y el Houston Chronicle señalan que, pese a estos record históricos de recalls, la capacidad de ofrecer actualizaciones remotas representa una ventaja importante, ya que reduce significativamente los costos logísticos y mejora la experiencia del usuario.

Finalmente, la NHTSA recomienda que los propietarios afectados consulten el estado de su vehículo usando el sitio oficial del organismo o el sistema SaferCar con el número de identificación del vehículo (VIN), y reciban lo antes posible la actualización del software para evitar cualquier riesgo de conducción insegura.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Los ocho rivales que enfrentará Luis Díaz en Champions League: calendario oficial del Bayern Múnich

2. Juan Ayuso dio la cara: contó las razones de su debacle en la Vuelta a España 2025

3. Francia, Reino Unido y Alemania piden reimponer sanciones a Irán por “incumplimiento de sus compromisos” en materia nuclear

4. Daniel Quintero y su comentario tras conocerse la condena contra asesino de Miguel Uribe Turbay: “Y se escandalizan”

5. Administración Trump busca imponer un límite de tiempo a estudiantes extranjeros en Estados Unidos: así cambiarían las visas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FordCarrosVehículosEstados UnidosAccidentesRiesgo en la saludCostos financieros Garantía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.