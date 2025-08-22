Toyota Hilux, Chevrolet Colorado, Volkswagen Amarok, Renault Alaskan, Ford Ranger o Nissan Frontier: ¿cuál gasta menos en taller?

Como es costumbre, CESVI Colombia presentó un nuevo informe sobre la cesta de repuestos, análisis en el que evalúa seis vehículos similares y compara que tan costoso puede resultar su reparación.

Según confirmaron, los vehículos seleccionados para este estudio fueron sometidos a “rigurosos análisis en las instalaciones de Cesvi, donde fueron evaluados bajo los estándares técnicos de la compañía”.

A través de estas pruebas, se determinó la composición y distribución de la cesta de repuestos, permitiendo identificar la relevancia de cada sección en términos de costos y frecuencia de reemplazo.

Las seis pick- up's analizadas por Cesvi. | Foto: Suministradas por Cesvi

La cesta de repuestos fue analizada mediante 4 secciones que corresponden a la sección: central, delantera, mecánica y trasera, con un total de 23 repuestos. En donde la sección con mayor participación es la delantera con un 40% mientras que la mecánica solo posee 12%.

En esta oportunidad se analizaron seis pick-ups con valores comerciales entre 134’000.000 y 180’000.000 millones de pesos colombianos.

Los vehículos elegidos fueron:

Chevrolet Colorado 2023: $ 134′800.000.

$ 134′800.000. Volkswagen Amarok 2022: $ 141′200.000.

$ 141′200.000. Renault Alaskan 2024: 145′200.000.

145′200.000. Ford Ranger 2024: 172′000.000.

172′000.000. Nissan Frontier 2025: 176′700.000.

176′700.000. Toyota Hilux 2025: 180′000.000.

¿Qué vehículo tiene los repuestos más económicos?

El valor promedio de la cesta básica en este segmento se ubicó en $57.68 millones, calculado a partir de la sumatoria de los costos de los 23 repuestos de las cuatro secciones que comprende este estudio.

Este análisis permite identificar tendencias y rangos de costos entre los modelos evaluados, destacando aquellos con cestas más económicas y otros con valores más elevados.

Chevrolet Colorado saca ventaja en la sección trasera y delantera

En el análisis de costos de reparación de la parte trasera, la Volkswagen Amarok y la Nissan Frontier se posicionan como las más costosas, reflejando posiblemente un diseño robusto y el uso de componentes de mayor complejidad.

Para la sección delantera y trasera, la Chevrolet Colorado es la opción con los repuestos más económicos. | Foto: Suministradas por Cesvi

En contraste, la Chevrolet Colorado sobresale como la opción más accesible, con soluciones prácticas y económicas que facilitan la reparación. Por su parte, la Renault Alaskan y la Toyota Hilux se mantienen en un punto intermedio, proyectando un balance entre durabilidad y asequibilidad dentro del segmento de pickups.

De igual forma, en la sección delantera, la Nissan Frontier y la Volkswagen Amarok registran los valores más altos, lo que sugiere la incorporación de sistemas avanzados de dirección, suspensión o seguridad.

La alternativa más económica vuelve a ser la Chevrolet Colorado, que mantiene su enfoque en soluciones sencillas y de bajo costo para las reparaciones. Entre tanto, la Renault Alaskan y la Toyota Hilux muestran un costo intermedio, destacándose por ofrecer una relación equilibrada entre calidad y valor en el mercado.

Sección central: repuesto de calidad vs. elementos económicos

En la sección central, los mayores costos corresponden nuevamente a la Volkswagen Amarok y a la Nissan Frontier, situación que podría asociarse con la presencia de materiales de mayor calidad, estructuras más complejas o sistemas electrónicos integrados.

La Chevrolet Colorado reafirma su papel como la opción más asequible, al ofrecer soluciones de reparación simples y accesibles frente a sus competidores. En un punto medio se ubican la Ford Ranger y la Toyota Hilux, que presentan un balance entre robustez y eficiencia en el diseño de sus componentes centrales.

Ford Ranger y la Toyota Hilux, procesos mecánicos más costosos

En el apartado mecánico, la Ford Ranger y la Toyota Hilux lideran los costos, lo que evidencia el uso de sistemas de propulsión avanzados y componentes de alta durabilidad que elevan las inversiones en mantenimiento.

Para la sección central y la sección mecánica , la Renault Alaskan compite con la Chevrolet Colorado, como las más económicas. | Foto: Suministradas por Cesvi

En el extremo opuesto, la Renault Alaskan y la Chevrolet Colorado se destacan como las más económicas, al requerir menores recursos para reparaciones mecánicas básicas.

Entre estos extremos, la Volkswagen Amarok y la Nissan Frontier se ubican en un rango intermedio, ofreciendo un equilibrio entre tecnología y costos de mantenimiento dentro del segmento.