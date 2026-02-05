Volkswagen le puso ‘alas’ a su próximo lanzamiento: presentó Tukan, pick-up diseñada para Sudamérica

Parte de la ofensiva de 21 nuevos lanzamientos de Volkswagen para Sudamérica hasta 2028, sustentada por una millonaria inversión en la región, la compañía de origen alemán presentó su nueva pick-up Volkswagen Tukan, vehículo con el que espera reafirmar su presencia en el continente.

Volkswagen Tukan hace parte de la estrategia de la marca para Sudamerica. Foto: Volkswagen

Uno de los aspectos más llamativos de este vehículo, es que será 100 % diseñado, planificado y desarrollado en Brasil, con producción confirmada en la planta de Volkswagen en São José dos Pinhais (PR) a partir de 2027.

“Como brasilero, no encuentro otra palabra que ‘orgullo’ para describir este momento. Tukan simboliza un giro estratégico para nuestra marca y refuerza el papel estratégico del país en el desarrollo de vehículos Volkswagen, valorizando nuestra ingeniería, nuestra gente y nuestra capacidad local de crear productos con relevancia regional y vocación global”, indicó Ciro Possobom, CEO y Presidente de Volkswagen do Brasil.

La revelación del nombre y del color de lanzamiento de la nueva pick-up tuvo lugar en la sede de la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), en una acción que marcó el anuncio del patrocinio de Volkswagen do Brasil a las selecciones brasileñas de fútbol, masculina y femenina.

En el primer sketch de Tukan, la pick-up, posicionada en un segmento inédito para la marca, aparece junto a la mascota de la Selección Brasileña, el Canarinho.

Amarillo Canario une legado, futuro e identidad

A lo largo de la historia de Volkswagen, el color amarillo estuvo presente en modelos que marcaron generaciones y ayudaron a construir una relación afectiva y profunda entre la marca y las personas.

Al vestir modelos emblemáticos como la Kombi y el clásico Escarabajo, además del New Beetle, CrossFox y Fox, el amarillo apareció en momentos icónicos de la trayectoria de Volkswagen en la región. El color siempre estuvo asociado a la audacia, la emoción y la capacidad de la marca de crear productos que conectan con el imaginario colectivo.

En la nueva pick-up, el Amarillo Canario surge como una elección que refuerza esa conexión histórica, traduciendo energía, presencia e identidad regional, valores que atraviesan décadas de la relación de Volkswagen con su público en Brasil y en la región.

“La definición del color para el lanzamiento de un proyecto inédito, como la nueva pick-up Volkswagen Tukan, va mucho más allá de la estética. El color traduce propósito, refuerza la identidad del producto y se conecta directamente con el perfil y las expectativas del cliente y, en Volkswagen, esta elección se trata con sensibilidad, garantizando que cada detalle contribuya a una experiencia memorable”, dijo Telma Blasquez, gerente de CMF (Color, Materials and Finishing) de Volkswagen do Brasil.

La firma confirmó que este modelo será fabricado en Brasil Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Nombre y apellido: el color como parte intrínseca del producto

Desde su concepción, la nueva pick-up Volkswagen Tukan fue pensada para expresar versatilidad y personalidad incluso antes de llegar a las calles. Por eso, la definición del Amarillo Canario como uno de los colores de lanzamiento se dio aún en las fases iniciales del desarrollo del producto, en un proceso finamente integrado entre Diseño, Marketing, Producto y Comunicación locales, en alineación con la casa matriz de Volkswagen en Alemania.

En un tono más sobrio y maduro que los amarillos históricamente utilizados por la marca, el Amarillo Canario de Tukan refuerza una propuesta de imponencia, robustez y confianza, sin perder la conexión emocional con la identidad regional, siendo el amarillo un color que une el corazón de Colombia y Brasil. Una elección que equilibra legado de marca y contemporaneidad, alineada también con tendencias globales de diseño y comportamiento.

Tukan: cómo nace el nombre de un nuevo Volkswagen

La definición del nombre de un nuevo modelo Volkswagen sigue el mismo cuidado y profundidad del proceso que involucra la elección del color de lanzamiento del producto. Y, en el caso de Tukan, no fue diferente.

“El objetivo era encontrar un nombre único, corto y fuerte, capaz de dialogar con diferentes culturas, sonar bien en distintos idiomas y reflejar la misión del producto desde su origen”, explicó Fernando Silva, director de Marketing y Ventas de Volkswagen do Brasil.

Volkswagen realizó una millonaria inversión para el desarrolló de sus productos en Sudamérica. Foto: Future Publishing via Getty Imag

A lo largo del proceso, diferentes alternativas fueron evaluadas y maduradas a partir de criterios como lectura cultural, sonoridad, facilidad de pronunciación, recordación y adecuación a los mercados donde se comercializará el modelo.

“Y así llegamos a Tukan, un nombre que transmite identidad, exclusividad y conexión con nuestra región. Nace inspirado en elementos de nuestra fauna local, como el tucán, un ave nativa de las Américas, única, reconocida por su presencia marcante y sus colores vibrantes, y traduce exactamente lo que este proyecto representa para Volkswagen: un producto único, con personalidad clara y pensado para destacarse en nuestra región”, completa Fernando.